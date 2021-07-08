Две трети российских регионов не справляются с обязательной вакцинацией 8.07.2021, 17:44

В России хотя бы один укол вакцины получили лишь 18,5% населения.

Две трети российских регионов, где была введена обязательная вакцинация населения от коронавируса, испытывают проблемы.

Такие данные получило правительство из опросов представителей бизнеса, сообщила в четверг заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, сообщает ТАСС.

На данный момент обязательная или квазиобязательная вакцинация для определенных категорий работников запущена в 34 субъектах РФ.

«Это сфера услуг, торговля, бьюти, общепит, транспорт, такси. Второй блок - это развлечения и физкультура, театры, кинотеатры, летние площадки, массовые мероприятия, и в ряде регионов даже в сфере ЖКХ введены требования по обязательной либо по квазиобязательной вакцинации», - перечислила Илюшникова.

При этом из 22 регионов поступают жалобы. «Бизнес говорит, что у нас проблемы с вакцинацией - либо недостаток вакцин, либо недостаточность пунктов вакцинации, либо медленная вакцинация», - сказала замминистра.

«Мы вводим требования, с одной стороны, с другой стороны, конечно, параллельно, должны создаваться условия для выполнения требований. То есть невозможно ввести требования и сказать: «Мы не знаем, как вы будете выполнять, выполняйте как хотите, это не наша проблема», заявила Илюшникова.

По ее словам, далеко не во всех регионах предоставляют переходный период, чтобы бизнес адаптировался к новым требованиям - зачастую у предпринимателей просто нет такой возможности.

По данным Gogov, на 8 июля в России хотя бы один укол вакцины получили 27,056 млн человек, или 18,5% населения.

Полностью привиты 18,514 млн человек, или 12,7%.

В среду стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80-90% населения.

Для этого Минздраву и Роспотребнадзору поручено в кратчайший срок - до 8 июля - «актуализировать модель» вакцинации в стране, включив в нее не только российских граждан, но и иностранцев, а также тех, кто будет ревакцинирован.

Изначально власти ставили цель привить 60% граждан к 1 сентября, но провал кампании по вакцинации и массовое нежелание людей идти на прививочные пункты, вынудили Кремль признать провал.

Хотя цель остается прежней, «сроки будут сдвигаться вправо», заявил 29 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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