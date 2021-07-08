В Мексике роскошную недвижимость наркобаронов разыграют на лотерее 8.07.2021, 17:58

Всего будет разыграно 22 объекта недвижимости общей стоимостью в 12,5 миллионов долларов.

Власти Мексики намерены организовать лотерею, на которой будет разыграна элитарная недвижимость крупнейших наркобаронов.

Как сообщает BBC (перевод – unian.net), разыгран будет, в частности, дом в городе Кульякан, где в 2014 году мексиканские силовики пытались задержать печально известного наркоторговца Хоакина «Эль Чапо» Гузмана. Тогда он сбежал от правоохранителей через ливневый сток.

Тем не менее преступник был позже пойман и сейчас отбывает пожизненный срок в американской тюрьме. На суде свидетели рассказывали, что он похоронил человека заживо, а также накачивал наркотиками и насиловал несовершеннолетних девочек.

Дом Гузмана с двумя спальнями оценивают в 184 тысячи долларов. Он будет разыгран на правительственной лотерее 15 сентября, перед Днем независимости Мексики.

В лотерее также будет разыгрываться особняк одного из основателей наркокатреля Хуареса Амажо Каррильо.

Недвижимость оценивают примерно в 3,8 миллиона долларов.

Всего будет разыграно 22 объекта недвижимости общей стоимостью в 12,5 миллионов долларов.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассчитывает, что так можно будет вернуть награбленное мексиканскому народу. Вырученные на лотерее деньги планируется направить на закупку вакцин от коронавируса.

По информации marketresearchtelecast.com, стоимость билета для участия в лотерее составит 250 песо (около 12 долларов).

В 2020 году правительство Мексики уже устраивало подобную лотерею. На ней можно было выиграть даже президентскиий самолет Boeing 787 Dreamliner.

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