До +34°С ожидается в Беларуси в пятницу 8.07.2021, 18:06

Будет преимущественно без осадков.

До 34 градусов жары ожидается в Беларуси 9 июля, объявлен желтый уровень опасности, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 4-9 м/с, днем по западу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 13-19 градусов, местами плюс 20-22. Днем воздух прогреется до плюс 28-34 градусов.

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