закрыть
8 июля 2021, четверг, 18:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

До +34°С ожидается в Беларуси в пятницу

  • 8.07.2021, 18:06
До +34°С ожидается в Беларуси в пятницу

Будет преимущественно без осадков.

До 34 градусов жары ожидается в Беларуси 9 июля, объявлен желтый уровень опасности, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 4-9 м/с, днем по западу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 13-19 градусов, местами плюс 20-22. Днем воздух прогреется до плюс 28-34 градусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорус, отдохни!
Белорус, отдохни! Наталья Радина
Совет БОР: Забастовка — единственный выход
Совет БОР: Забастовка — единственный выход
Когда молчание — золото
Когда молчание — золото Леонид Невзлин
Полет канистры с вырванной чекой
Полет канистры с вырванной чекой Владимир Халип