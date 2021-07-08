Сверчинский: Футболисты боятся, плюс есть те, кто просто не догоняет, что происходит в стране 9 8.07.2021, 18:14

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фото: "Прессбол"

Глава профсоюза футболистов объяснил трусость белорусских игроков.

Глава профсоюза футболистов Александр Сверчинский, комментируя подозрение спортивного журналиста Александра Ивулина по уголовной статье, поделился мнением о том, почему многие футболисты высшей лиги предпочитают отмалчиваться по этому поводу и не поддерживать Ивулина публично, передает «Трибуна».

– До 12 июля Ивулину либо должны предъявить обвинения по 342-й статье УК РБ, либо отпустить на волю. Как думаешь, что будет?

– Конечно, плохие мысли из головы хочется гнать. Что будет, гадать сложно. Давай просто зафиксируем пару моментов. Саня стал мощнее. По сути, режим вырастил еще одну очень влиятельную личность, вокруг которой многие люди объединились. Режим это понимает, поэтому я не знаю, выпустят ли Саню.

Он на своем примере показал, что останавливаться ни в коем случае нельзя, нужно всегда идти до конца. К сожалению, следовать этому примеру хотят не все.

Плюс давай не будем забывать, что за решеткой находится и другой футболист – Ростислав Шавель. Это просто фантастический человек, который каким-то образом отключал инстинкт самосохранения, разжигал в себе огонь справедливости. В борьбе за свободу и закон он готов не замечать всех бытовых и жизненных последствий, которых боятся остальные люди.

Я очень надеюсь, очень хочу, чтобы каким-то чудом мера пресечения в отношении парней смягчилась, и они вышли. Саня нужен нам здесь, чтобы он пилил свои материалы, рассказывал. Из Беларуси или нет – это другой вопрос. Когда Ивулин замолчал, появилась какая-то пустота в медиа. Хочется, чтобы Саня эту пустоту заполнил еще мощнее.

– Когда стало известно, что Саше могут предъявить обвинение по уголовной статье, немногие футболисты выразили свою поддержку. Почему, по-твоему, большинство белорусских игроков промолчали?

– Не нужно искать какие-то сложные причины, что-то придумывать. Все так же, как у обычных людей – футболисты боятся. Кто-то держится за свою зарплату, кто-то запуган. Плюс есть те, и я даже знаю таких людей, кто просто не догоняет, что происходит в стране. Это связано с кругом общения самих футболистов. Они приходят на тренировки, попадают в другой мир с темами только о спорте и игре. Люди изолированы от остального общества и не получают информацию о событиях в стране.

Когда я был футболистом, тоже многого не догонял. Но мне повезло, что у меня есть близкий друг, который как-то показал мне интервью [журналиста Александра] Невзорова. Мне понравилось, я начал смотреть Невзорова. И через два года это принесло свои плоды. Я пускал в себя информацию, начал интересоваться чем-то другим кроме спорта, всё это анализировал.

Ну а остальные футболисты... Как я сказал, молчат, потому что боятся каких-то последствий, держатся за зарплаты или просто не понимают, что происходит вокруг, – сказал Сверчинский.

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