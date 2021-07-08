Эксперт назвала правильное количество шампуня для мытья головы 3 8.07.2021, 18:24

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Секретом поделилась парикмахер из Манчестера.

Парикмахер из Манчестера, Англия, раскрыла оптимальный объем шампуня для мытья любой длины волос и удивила пользователей сети. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте. обратили внимание в Medialeaks.

Блогерша с никнеймом sarahbrawleyhair регулярно публикует видео, в которых дает советы по уходу за волосами. В одном из последних постов эксперт показала подписчикам правильную технику очищения кожи головы. По словам британки, необходимо использовать количество шампуня размером с две монеты и наносить его только на корни волос.

Помимо этого, специалист подчеркнула, что перед применением шампуня требуется вспенить его в руках. «Не забывайте, что необходимо промывать голову два раза. Не наносите шампунь на всю длину волос, чтобы избежать появление ломкости», — заключила автор ролика.

Публикация специалиста стала вирусной и набрала больше 500 тысяч просмотров. Зрители видео признались, что всегда использовали большее количество шампуня, чем требуется в действительности. «Я думала, что проблема в моих жирных волосах, а оказалось, что я просто использую слишком много шампуня», «Я в шоке», «Так вот почему мой шампунь так быстро заканчивается», «Спасибо большое!» — высказывались юзеры.

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