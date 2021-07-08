Серхио Рамос стал игроком «ПСЖ»
- 8.07.2021, 18:46
Испанский защитник покинул «Реал» в конце июня в связи с истечением контракта.
Испанский защитник Серхио Рамос подписал контракт с «ПСЖ», сообщает пресс-служба парижан.
Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента.
Защитник покинул «Реал» в конце июня в связи с истечением контракта. За «Королевский клуб» он выступал с 2005 года. Со «сливочными» Рамос пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырехкратным победителем клубного чемпионата мира.
В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 10 млн.