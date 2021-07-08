На белорусско-польской границе второй раз за неделю задержали большую группу мигрантов 3 8.07.2021, 18:54

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У большинства из них не было с собой документов.

Польские пограничники задержали 49 человек за незаконный переход белорусско-польской границы, сообщает Пограничная служба Польши.

Сотрудники пограничного поста в Крынках (город расположен в Поддляском воеводстве на границе с Брестской областью) обнаружили следы на приграничной полосе, а позже задержали группу нелегальных мигрантов из 49 человек. Среди задержанных иностранцев 34 мужчины, 5 женщин и 10 детей. У большинства из них не было с собой документов. Из задержанных 42 человека — граждане Афганистана, семь — россияне чеченского происхождения.

По решению суда их поместили в охраняемые центры для иностранцев.

Напомним, это уже второй случай на это неделе массового перехода беженцами белорусско-польской границы. Во вторник пограничники задержали 40 человек. Все они были афганцами.

Более сложная ситуация сложилась на белорусско-литовской границе. За прошлые сутки литовские пограничники задержали 93 мигранта, которые пришли из Беларуси, а всего с начала года нелегально границу Беларуси и Литвы перешли 1509 мигрантов.

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