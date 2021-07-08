Вертолет NASA установил новые рекорды на Марсе 3 8.07.2021, 19:02

1,738

Во время девятого полета вертолет также делал цветные снимки.

Мини-вертолет Ingenuity во время девятого полета над поверхностью Марса побил сразу несколько своих рекордов, сообщили в NASA.

Отмечается, что 5 июля аппарат пересек часть района Красной планеты под названием Seitah в южном направлении со скоростью пять метров в секунду, преодолев 625 метров. Он находился в воздухе две минуты и 46 секунд, улучшив свои предыдущие достижения по расстоянию, времени полета и скорости передвижения.

Особенностью Seitah являются песчаные гребни, которые труднопроходимы для колесных роверов. Таким образом Ingenuity "вновь продемонстрировал возможности летательного аппарата для исследований Марса – быстрого получения информации о тех районах, куда сложно добраться иным путем".

Также указано, что во время девятого полета вертолет делал цветные снимки, которые продолжают поступать в NASA.

фото: mars.nasa.gov

фото: mars.nasa.gov

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».