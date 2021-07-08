В Дании построили самый высокий в мире замок из песка 8.07.2021, 19:40

фото: Голос Америки

Он попал в Книгу рекордов Гиннеса.

В Дании построили замок из песка, который попал в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает BBC. Его возвели в датском городке Блокхус, прямо посреди домов. Высота песчаного замка - 21,16 метра.

Его построил голландец Вильфред Штайгер, но не один. Ему помогала группа из 30 скульпторов. Они использовали почти пять тысяч тонн песка, в котором намешано примерно 10% глины. А чтобы замок дольше и лучше держался в форме, сверху его покрыли тонким слоем клея.

Основной темой скульптур на замке стала пандемия коронавируса. По всей крепости расположены тематические фигурки, например мальчик со шприцем, или сама же объемная модель вируса, которая украшает вершину замка. Также скульптор построил много башен, создал узоры, скульптуры людей, животных и пляжные домики.

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