Литовцы задержали белорусские сигареты почти на полмиллиона евро 1 8.07.2021, 19:48

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Контрабанду прятали под стеклом.

Литовцы в последнее время усиленно считают мигрантов и сигареты, которые поступают с юга. На этот раз крупная партия курева ехала из Беларуси под прикрытием стекла. Литовские таможенники рассказывают подробности и показывают картинки.

Сегодня сообщили о задержании груза, который пересекал границу 4 июля на посту «Шальчининкай». Грузовик под управлением гражданина Беларуси, согласно заявлению водителя, вез 20 тонн стекла транзитом в Польшу. Подозрения возникли при осмотре машины с помощью рентгеновской системы. Отправились проверять «вручную».

Выяснилось, что за пачками стекла оборудованы тайники. Таможенники отмечают: похожие полости контрабандисты делали в перевозимых лесоматериалах, чтобы складывать там сигареты.

По предварительным подсчетам (полная разгрузка требует времени), провезти пытались больше 125 тыс. пачек. Примерная стоимость — 453 тыс. евро.

Таможня проводит расследование. Машина задержана, водитель отпущен под подписку о невыезде.

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