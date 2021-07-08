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Сын Лукашенко и чиновники: список санкций Украины против белорусского режима

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  • 8.07.2021, 20:04
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Сын Лукашенко и чиновники: список санкций Украины против белорусского режима

Всего в санкционный список попали 52 человека.

Кабинет министров Украины представил список санкций против Беларуси. В частности, в санкционный список попал сын Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабмина.

Также Украина внесла в санкционный список главу Следкома Беларуси, главу МВД, руководителей милиции, главу ЦИК, членов ЦИК, главу администрации Таракана, главу КГБ, пресс-секретаря Лукашенко, командира спецназа "Альфа", главу Конституционного суда Беларуси.

Этим лицам будет запрещен въезд и транзит по территории Украины, а также их активы будут заморожены.

Всего в санкционный список попали 52 человека. Однако главаря белорусского режима Александра Лукашенко в нем нет.

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