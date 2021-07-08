Гипнотерапевт назвала правила для улучшения сна 8.07.2021, 20:09

Важно обращать внимание на свое мышление перед сном.

Австралийский гипнотерапевт Клэр Аристидес (Claire Aristides) назвала правила, которым нужно следовать, чтобы лучше спать. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам Аристидес, она старается ложиться спать не позже девяти часов вечера. Также гипнотерапевт отказалась от использования телефона по вечерам и не ест за два часа до сна. «Должна признаться, что мне потребовалась много времени, чтобы перестать пользоваться телефоном перед сном — было очень непросто», — рассказала она.

Аристидес считает, что важно обращать внимание на свое мышление перед сном. Так, она говорит себе, что «очень хочет спать», и таким образом настраивается на засыпание. «Если вы будете постоянно думать и говорить, что "вы плохо спите", это может негативно повлиять на способность быстро засыпать и высыпаться», — сказала гипнотерапевт.

Для улучшения сна специалист рекомендует создать комфортные условия, исходя из личных предпочтений. Например, кто-то любит, когда в комнате тепло, а кто-то предпочитает прохладу. Поскольку для глубокого сна нужна темнота, Аристидес советует надевать маску на глаза. Помимо этого, лучше ограничить физические нагрузки за час до сна и начать успокаиваться с помощью расслабляющей музыки или аудиозаписей звуков природы.

«Настройтесь на полноценный и глубокий сон. Представьте, что такого понятия, как "плохой сон", не существует», — заключила гипнотерапевт.

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