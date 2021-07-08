У ГАИ сломалась база данных

У ГАИ сломалась база данных2
- 8.07.2021, 20:16
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В разных городах и разных районах у людей не получается быстро поставить или снять с учета авто.
8 июня в соцсетях пользователи из разных городов Беларуси стали сообщать, что какие-то трудности испытывает база данных ГАИ. В разных городах и разных районах у людей не получается быстро поставить или снять с учета автомобиль, не проходят платежи через ЕРИП в адрес МВД и регистрационных организаций.
На сайте МВД появился комментарий по этой ситуации.
- В сети интернет распространяется недостоверная информация о взломе базы МВД. Доступ к ведомственным информационным сервисам МВД Республики Беларусь временно приостановлен в связи с проведением плановых профилактических работ на сети передачи данных, — уточняют в ведомстве.