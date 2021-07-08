ВОЗ начала отслеживать российский штамм COVID 8.07.2021, 21:06

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Эту мутацию SARS-CoV-2 выявили в России в январе 2021 года.

Всемирная организация здравоохранения включила российский штамм коронавируса AT.1 в список для дальнейшего мониторинга. Это следует из данных на сайте организации.

Отмечается, что эту мутацию SARS-CoV-2 выявили в России в январе 2021 года. Согласно опубликованным данным, ВОЗ внимательно следит за этим штаммом с 9 июня.

В списке также есть мутации, зафиксированные ранее в США, Бразилии, на Филиппинах, в Индонезии, Колумбии и Великобритании.

Список мониторинга ВОЗ пополняют штаммы SARS-CoV-2 с генетическими изменениями, которые, предположительно, влияют на характеристики вируса и могут представлять угрозу в будущем, но по которым пока недостаточно доказательств. Они требуют усиленного мониторинга и повторной оценки данных. Сейчас в перечень входят 15 вариантов SARS-CoV-2, три из которых ранее были в списке штаммов, вызывающих интерес, под названиями Эпсилон, Зета и Тета.

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