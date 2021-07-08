Павел Маринич: Бабарико, Тихановский, Статкевич представляют реальную угрозу для Лукашенко 8.07.2021, 21:23

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Фото: charter97.org

В скором времени ситуация с Лукашенко решится.

Министерство иностранных дел Литвы в четверг объявило о высылке основной части дипломатического персонала, работающего в посольстве Беларуси в Вильнюсе, в ответ на аналогичный шаг Минска. Литва разрешила Беларуси оставить в стране одного консульского работника и трех технически-административных работников. Во вторник Беларусь сообщила о сокращении дипломатического персонала Литвы в стране до такого же размера.

Белорусский оппозиционный политик Павел Маринич считает, что данный шаг Минска "в нынешней ситуации это никак и ни на что не повлияет". Об этом он сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ.

- Именно режим А. Лукашенко закрыл границы с Литвой для белорусов и теперь с визой или без нее - все равно попасть в Литву нельзя. Сегодня под вопросом даже действие гуманитарного коридора, потому что белорусские власти не выпускают белорусов из страны. Так что, это решение о закрытии консульских пунктов ни на что не повлияет.

На эту проблему нужно смотреть шире, ведь вся проблема в режиме А. Лукашенко. Он идет на конфронтацию со всем миром, при это является никем. Это диктатор, который вооруженным путем захватил и удерживает власть в Беларуси. Власти сами решают, кого выпускать, а кого нет. Это отсутствие закона: когда один человек на границе решает кого пустить, а кого он не хочет пропускать по гуманитарному коридору, на похороны или на лечение. Граница сегодня закрыта для всех категорий граждан.

- Кроме мигрантов, которые охотно впускаются в Литву.

– Которых он целенаправленно принимает самолетами из третьих стран. Он их целенаправленно привозит большими группами, которые подъезжают на автобусах и готовит им проходы на территорию Литвы.

- Как бы вы могли прокомментировать недавний приговор Виктору Бабарико? Его осудили на 14 лет, при этом российские власти молчат, хотя политологи говорили, что это их клиент.

- Меня абсолютно не интересует молчание Москвы. А что касается жестокости приговора В. Бабарико, то мы такие приговоры видим каждый день. Мало того, вопрос даже не в приговоре, плевать, дали ему 14 лет или 25. Я абсолютно уверен, что он эти годы не будет сидеть в тюрьме. Я надеюсь, что в скором будущем ситуация с А. Лукашенко решится.

Но суть в том, что в белорусских тюрьмах убивают людей. Пример - это последняя ситуация с Витольдом Ашурком, которого просто убили под камерами и выдали искалеченный труп родственникам, сказав, что он упал. Жизни людей находятся в опасности, поэтому можно не смотреть на приговоры. А В. Бабарико, как и С. Тихановский, и Н. Статкевич – они представляют реальную угрозу для А. Лукашенко. У меня нет никаких сомнений, что эти люди будут в тюрьме до тех пор, пока диктатор будет у власти.

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