Шмыгаль ожидает членства Украины в ЕС и НАТО через 5-10 лет 1 8.07.2021, 21:34

Денис Шмыгаль

ЕС ежедневно оценивает достижения Украины по внедрению реформ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что через 5-10 лет Украина может стать членом ЕС и НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью литовской телерадиокомпании LRT.

"Украина стремится присоединиться к ЕС и НАТО в ближайшем будущем; мы ожидаем членства через 5-10 лет. Последовательное внедрение реформ является важной предпосылкой будущего Украины в Европе - мы упорно работаем над этим вопросом и достигли значительного прогресса. Конечно, членство Украины в ЕС зависит не только от нас самих, но и от других 27 стран ", - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что ЕС ежегодно представляет отчет об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, в котором оцениваются достижения Украины по внедрению реформ.

По его словам, европейские партнеры отмечают, что даже в сложных условиях прошлого года, несмотря на дестабилизирующие действия России, конфликт на Востоке и вспышку пандемии коронавируса, Украина демонстрирует прогресс на своем пути к реформам.

"То есть, наше движение к членству Украины в ЕС не останавливается. Сейчас для нас одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что украинская армия сейчас является одной из самых профессиональных и мощных на европейском континенте.

"Это не только заслуга Украины, это также результат сотрудничества со странами-членами НАТО. Яркий пример - обучение наших бойцов на Яворивском полигоне ", - сказал премьер.

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