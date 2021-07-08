Аналитик: Кремль может заняться состоянием здоровья Лукашенко 3 Константин Машовец

8.07.2021, 21:52

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Константин Машовец

Фото: Главред

Какой сценарий для Таракана готовит Москва.

Несколько сточных инфо-каналов, связанных с РФ, запустили недавно «свежую инфу» о якобы «подключении» господина Суркова к «белорусскому вопросу». Мол, Кремль нашел для Владислава Юрьевича новое занятие — психотерапевт при буйно помешанном минском автоматчике.

И хотя, лично у меня, на сей счет присутствуют весьма и весьма большие сомнения, однако следует заметить, что появление этого «футуролога» из 90-х на «западном стратегическом направлении», скорее всего, может свидетельствовать о нескольких вещах.

Сурков известен тем, что не любит «взвешенных решений». Обычно, поставленные задачи он привык решать нахрапом, в лоб (Донбасс вам в пример), не учитывая при этом целый ворох сопутствующих той или иной геополитической проблеме факторов и топчась по целому вороху хвостов и лап, что в конечном итоге заканчивается, обычно, войной всех против всех.

В случае с Беларусью такая сурковская методология «прямо противопоказана». Да, беларусы будут кивать, соглашаться хоть с Сурковым, хоть с самим Путиным, а потом внезапно ударят чем-то тяжелым по затылку (если посчитают это наиболее практичным и лучшим вариантом выхода из сложной ситуации). В Кремле это знают и все же выпускают на них своего лобового питбуля.

Одно из двух: — или господина Суркова «уже не жалко»; — или там очень сильно торопятся.

Лукашенко, конечно, неадекват, вцепившийся «в рычаги», словно приваренный. Но не смотря на все свои закидоны он не может не понимать одной простой вещи — на кой черт нужны эти «рычаги», если тяги от них уже подпилены, и они ничего не двигают и ничего не приводят в движение?

И посему, думаю, первым — чем займется месье Сурков, если его «перекинут на новый участок работы», это подготовка и организация дворцового переворота в Беларуси. Именно под этой маркой, кремлевский «Аквариум» под его предводительством, наверняка, первым делом займется «состоянием здоровья, дорого Рыгоравича», особенно в части его психики. Ибо, если этот «капитан», подергав за «рычаги» обнаружит, что они не работают, то он вполне может полезть под пульт искать и чинить тяги и тогда уж точно «на корабле», все может пойти в разнос, чего в Кремле, понятное дело, не хотят. Вторая Украина им явно ни к чему.

Судя по всему, в самой «опоре режима», я имею ввиду карательно-силовой блок Лукашенко, консенсуса и общего понимания будущего Беларуси нет и в помине (иначе Кремль уже снес бы психа, не особо изощряясь в методах и способах). Часть белорусских «силовиков» очень «сильно сомневается», что им стоит уже заказывать в ателье российскую форму.

Собственно, потому Лукашенко до сих пор прыгает и кривляется, изображая из себя «президента». Будь его янычары все сплошь «за РаСеЮ», Рыгорович уже проходил бы какой-нибудь интенсивный курс психокоррекции в одной из минских клиник.

Константин Машовец, «Информационное сопротивление»

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