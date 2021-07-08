Киевское «Динамо» может арендовать выступившего за перемены белорусского футболиста

Киевское «Динамо» может арендовать выступившего за перемены белорусского футболиста1
- 8.07.2021, 22:28
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В августе 2020 года он отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Таракан.
Переговоры между киевским «Динамо» и ЦСКА по поводу перехода белорусского нападающего Ильи Шкурина находятся на завершающей стадии, сообщает журналист Игорь Бурбас, передает «Трибуна».
Речь идет об аренде с правом выкупа. Белорус может присоединиться к киевскому клубу уже на втором тренировочном сборе.
21-летний Шкурин с января 2020 года выступает за московский ЦСКА. В прошлом сезоне сыграл 9 матчей и забил 3 гола.
В августе 2020 года Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Лукашенко.
Шкурин был исключен из сборной и лишен льготы по отсрочке воинской службы. ФИФА не будет применять санкции к 21-летнему игроку.
В 2017 году игрок тренировался в расположении «Динамо» U-21.