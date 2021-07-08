Süddeutsche Zeitung: Санкции ЕС наносят существенный удар по белорусскому диктатору 3 8.07.2021, 22:58

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фото: global look press

Это выдает риторика Таракана.

"Санкции ЕС наносят существенный удар по белорусскому диктатору Лукашенко", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Сейчас Александр Лукашенко постоянно говорит о санкциях ЕС против его режима. Белорусский диктатор называет их "шантажом", сравнивает с военной "карательной операцией". Выступая в эти дни, он рассказывает белорусским слушателям о том, как Запад хочет свергнуть его и использовать "материальные ресурсы нашей страны". Идет война, заявил Лукашенко на одном из таких выступлений на прошлой неделе. Никто не ожидал, что санкции сделают его разумным. Но его риторика выдает, насколько сильный удар они наносят ему", - отмечает журналистка Зильке Бигалке.

"Эти санкции не доставят Лукашенко неприятности в ближайшее время. Но в долгосрочной перспективе они будут подтачивать экономические опоры его режима", - полагает издание.

"Лукашенко делает ставку на полную конфронтацию с ЕС и сотрудничество с Москвой. Он пригрозил ввести контрсанкции против западных компаний (...) Но у его режима больше нет достаточных для этого средств; он уже разорвал большинство своих связей с Западом", - отмечает Süddeutsche.

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