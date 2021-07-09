«Лукашенко сказал Березовскому: Нас в конце повесят» 3 9.07.2021, 8:08

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Аналитик рассказал о «технологии четвертования» для диктатора.

Автор аналитического телеграм-канала CYNIC в формате интервью рассказал о перспективах нынешнего белорусского режима:

- Почему Лукашенко не уходит с поста? Ему давали множество гарантий.

- Вот он Березовскому сказал одну очень важную вещь: "Нас в конце повесят, но мы славно показакуем".

Договориться с Лукашенко нельзя. Он будет оттягивать конец своего правления до конца, а затем бросится в крематорий.

- Что тогда делать?

- Технологию четвертования знаете? К каждой конечности по одному коню - и вперед. ЕС, США, Россия и Китай - 4 лошади будущей казни. Но только в унисон. Иначе трюк не удастся.

- И что тогда?

- Лукашенко будет один на льдине. Кругом враги. А что делают в кольце врага? В окоп прячутся. И если все 4 стороны решат бить вместе по режиму, то договоренности перестанут действовать. Пленных не возьмут, не беспокойтесь. В запасном кармане всегда должен быть револьвер с одной пулей на будущее.

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