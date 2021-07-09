Ученые предсказали появление «второй Луны» на небе

Ученые предсказали появление «второй Луны» на небе5
- 9.07.2021, 8:37
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Она будет видна днем и ночью.
Взрыв звезды Бетельгейзе, который ожидают в ближайшие десятки-сотни тысяч лет, приведет к появлению на земном небе "второй Луны", рассказал на лекции в Московском планетарии сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев, сообщает ria.ru.
"Яркость звезды будет как полная Луна на небе. Она будет видна днем, она будет видна красиво ночью", — рассказал ученый.
Как напомнил Авдеев, в конце 2019 года одна из самых ярких звезд на небосклоне начала быстро терять видимую светимость. Тогда предполагалось, что звезда может взорваться в ближайшее время. Но, как установили ученые, причиной было выброшенное облако пыли, которое перекрыло видимость. Затем яркость Бетельгейзе вернулась.
В любом случае звезда взорвется в ближайшее десятки-сотни тысяч лет, заключил Авдеев.