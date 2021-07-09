«Интересно, как много среди выпускников военных учебных заведений тех, кто его ненавидит?» 7 Телеграм-канал «Люстэрка ўлады»

9.07.2021, 9:02

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Фото: ТАСС

Как узурпатор настраивает армию против себя.

Лукашенко «автоматом» поганит все, к чему прикасается и о чем говорит. Сегодня во время вручения благодарностей выпускникам военных учебных заведений и генеральских погон высшему офицерскому составу Лукашенко снова не забыл похвалой вымазать военных.

«Вы подняли так высоко планку действий военных по защите нашего Отечества, что удерживать ее на такой высоте будет непросто», — заявил он. Тем самым — ясно подтвердив, что на подавление протеста на улицы Беларуси за выходили не только ОМОН и ВВ но и военные.

Нет, все конечно догадывались об этом еще год назад (вспомним смерть Геннадия Шутова в Бресте). Но многим верить не хотелось. К тому же, в мировой истории военные зачастую позитивно решали исход событий противостояний с репрессивной властью.

Зачем надо было задействовать военных на гражданских акциях? Спецподразделения МВД не проявляли профессионализма? Или у границ Беларуси действительно «лязгали» танки НАТО?

Интуитивно или благодаря знанию мирового опыта Лукашенко решил еще в самом начале протестной волны (помните визиты по воинским частям перед выборами?) «замазать» военных в своих преступлениях. Интересно, как много среди выпускников военных учебных заведений тех, кто его ненавидит?

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