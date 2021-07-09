Кто заплатит за банкет: авантюра Кремля в Афганистане обернулась для него проблемой Константин Машовец, «ИС»

9.07.2021, 9:24

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Фото: Коммерсант

Рыли яму Вашингтону, но получилось как всегда.

У Кремля «как нельзя кстати» стремительно образуется новый головняк. Причем, самое интересное, именно в том месте, в котором он сам «рыл» Вашингтону «глубокую и вонючую яму». Да, я имею ввиду незабвенный Афганистан…

Группа старых маразматичных волейболистов-дзюдоистов из Кремля с какого-то бодуна до сих пор считает, что они «очень сильны» в таком виде искусства, как «разводняк». По их мнению, это их «конек». Мол, кидануть на повороте своих визави это исключительно их, не превзойденное мастерство, отточенное в коридорах Ясенево, Лубянки и Гризодубовой…

Но, как показывает практика, это мнение кремлевских воротил о самих себе и о своих способностях, достаточно сильно преувеличено, ибо в объективной реальности, в большинстве случаев все эти «красивые и элегантные многоходовочки» заканчиваются пошло и некрасиво прежде всего для самого Кремля… Вот и с Афганистаном у Кремля опять, судя по всему, в этом отношении получился очередной пердимонокль…

Как я уже писал несколько ранее, главной целью Кремля в Афганистане до недавнего времени было превращения его для США в некий аналог Южного Вьетнама времен 60-70-х годов прошлого века. По мнению мордо-аналитиков, Вашингтон должен был увязнуть в этих горах и пустынях «всерьез и надолго», бессмысленно тратя усилия, ресурсы и деньги, ибо, по мнению Кремля, вместо Афгана, Белый Дом мог бы все это направить в совершенно другое место, не столь удобное и приемлемое для Кремля, например, в Сирию, в Украину или еще куда…

Именно с этой целью, Мордор активно «контактировал» с местными «вьетконговцами» — движением «Талибан», одновременно инфильтруя его своей агентурой из ИГИЛ, а также активно способствовал восстановлению «северного нарко-трафика», альтернативного «южному», находящегося под контролем американцев.

В общем, Кремль в ходе организованного американцами процесса «восстановления и трансформации» Афганистана активно вставлял Вашингтону в этом деле рельсы в колеса и разжигал пламя междоусобной войны в этой стране, изо всех сил пытаясь радикализировать местный Талибан и одновременно провоцируя вооруженные столкновения между этническими группами, проживающими в этой стране.

До недавнего времени в Кремле были довольны своими успехами в Афганистане и даже пытался пенять Белому Дому на международной арене «братоубийственной войной в Афганистане» и не способностью Вашингтона «положить конец насилию в этой стране», периодически засылая своих «минеров» к школам и мечетям в этой стране.

Весь этот разводняк рухнул в одночасье, хотя «первый звоночек» прозвучал уже достаточно давно — тогда, когда США объявили о своем решении вывести войска из этой страны.

Кремлю, следовало напрячься еще «немного раньше», когда в Талибане возобладало так называемое «умеренное крыло», а людей из ИГИЛ, переброшенных в Афганистан прочно и намертво связали именно с Кремлем. Однако, эти «мастера интриги» и непревзойденные специалисты «плаща и кинжала» тупо прощелкали этот момент, и договоренности между Талибаном и США о «поэтапном и постепенном выводе войск» стали жесткой и непреклонной реальностью. Более того, по условиям этих договоренностей между талибами и американцами в отношении судьбы Афганистана после ухода последних даже наметилось какое-никакое сотрудничество.

Да, кремлевцам удалось временно «торпедировать» эти успехи США, организовав в Афганистане целую серию взрывов и нападений «от имени Талибана». В результате чего президент Байден объявил о «задержке на пару месяцев» вывода войск, что в свою очередь «резко осложнило» ситуацию в Афгане.

Но общей, генеральной направленности ее развития вовсе не изменило — США уходят из Афганистана, получив, по крайней мере формальные гарантии о переводе конфронтации между ведущими этно-религиозными группами страны в политическую плоскость. А следовательно, большую часть достаточно значительных объемов ресурсов, денег и усилий, которые тратил Вашингтон до этого на «развитие демократии» (проще говоря — на примирение) в этой стране, он теперь может направить в совершенно другое место.

Это во-первых… А во-вторых, теперь у Кремля в связи со всем этим нарисовалась достаточно отчетливая и непреходящая СОБСТВЕННАЯ «головная боль».

«…Около 1500 военных Афганистана в ходе вооруженных столкновений с талибами перешли на территорию Таджикистана за последние две недели, сообщил постоянный и полномочный представитель Таджикистана при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Хасан Султонов.

Представитель Таджикистана также сообщил, что в понедельник, 5 июля, талибы взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим афганской провинции Бадахшан ИРА, имеющие общую границу с Таджикистаном протяженностью 910 километров…».

«… Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что вывод войск США из Афганистана — это признание Вашингтона в «провале миссии». По его словам, в случае нападения на Таджикистан, этот вопрос будет «предметом рассмотрения в ОДКБ».

«Мы с Таджикистаном союзники… И если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленным предметом для рассмотрения в ОДКБ… Где-то я читал или по телевизору слышал, будем ли мы вводить войска в Афганистан: я считаю, что ответ очевиден», — сказал господин Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете…».

«… Министр считает, что в Афганистане усиливается угроза террористических нападений. По его словам, в стране «образуются ниши, куда стягиваются боевики не талибов, а «Исламского государства»». Это происходит в результате «пробуксовок с политическим процессом и… возобновлением боевых действий».

газета «Коммерсантъ» 08.07.2021

Не знаю как насчет «признания Вашингтона в своем провале миссии», но российским марионеткам в Таджикистане (единственная ирано-язычная страна в Средней Азии), с помощью которых Кремль выкачивает из этой страны многочисленные ресурсы, начиная с серебра и полиметалических руд, заканчивая ураном (до 16% мировых запасов) ТЕПЕРЬ придется несладко, устроить очередную «гражданскую войну» в этой стране талибам явно не составит особого труда. При этом, самим формально оставаясь в стороне.

Я уж не говорю, про то, что теперь Кремлю придется «переформатировать» северный вариант афганского наркотрафика (талибы явно заинтересуются этой «темой» в свете перераспределения прибылей), а так же увеличением объемов «поддержки» нынешнего про-кремлеского режима в Душанбе.

Это вам не киргизов «воспитывать», тут суровые дяди из Талибана вам быстро объяснят «за справедливость» в коммерческих делах, особенно в части «продукции, произведенной на территории Афганистана».

И да, кстати, в последний час: «Талибан» не собирается нарушать границу с Таджикистаном и с сопредельными государствами. Об этом сегодня, 8 июля, заявил в Москве официальный представитель исламистов на встрече со спецпредставителем президента РФ Замиром Кабуловым, сообщается на странице «Талибана» в Twitter».

«… Делегация талибов из четырех человек во главе с шейхом Шахабуддином Делаваром прибыла в Москву по официальному приглашению МИД РФ. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся обеих стран, и текущая ситуация в Афганистане, включая мирный процесс. Как заверил представитель полит-офиса движения Сухейль Шахин, территория Афганистана не будет использоваться против третьих стран, также сохранится транзит грузов…».

сайт «ЕврАзия Дейли» 8 июля 2021.

Да, видно в Кремле обрадовались «сохранению транзита грузов», причем сильно. Наркотрафик — дело весьма деликатное. Интересно, сколько они пообещали «откатывать» борцам за чистоту веры?

Такая вот кремлёвская «гениальная многоходовочка». Было желание сделать как лучше, но вышло опять, как-то «по-дебильному». Хотели заставить раскошелиться Вашингтон, теперь платить придется самим. Действительно гениально, я считаю.

Константин Машовец, «ИС»

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