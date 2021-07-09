«Чтобы подать заявление в гимназию, звонили туда 700 раз» 1 9.07.2021, 9:31

Белорусы рассказали о том, как пытаются попасть в «лучшие» учебные заведения.

Главным школьным праздником принято считать 1 сентября. Но есть родители, которые категорично не согласятся с этим: самым важным они назовут день, когда ребенок устраивается в «хорошую школу». Что это такое, до конца не понятно — каждый решает сам. Кто-то спокойно идет в учебное заведение в своем районе, другие «атакуют» гимназии и школы, кажущиеся им престижными. Купить квартиру недалеко от гимназии, провести часы на телефоне и в очереди — так пробиваются в лучшие, по мнению родителей, места учебы.

Три года назад поменяли правила и отменили экзамены в пятые классы гимназий. Дела с прохождением туда сейчас обстоят так: зарегистрирован в микрорайоне гимназии/школы и закреплен за ней — проходишь без проблем, живешь в другом месте — пишешь заявление и надеешься, что попадешь на свободное место. Такая вот лотерея.

Участвовать в квесте с подачей документов или нет, решают сами родители. Некоторые говорят, что были зачислены в учебные заведения не по прописке без особого труда — не потратив на это много времени и сил. Но есть и другие истории, пишет onliner.by.

«Написали заявления сразу в пять гимназий»

Виктория в этом году пробует отдать дочь в первый класс гимназии не по прописке. Подала заявления в пять столичных учреждений, в какие именно, пока не хочет раскрывать.

— Прописка у детей в Советском районе Минска, но последние годы мы живем в доме, что находится в 30 километрах от города. Каждый день ездим на работу в столицу, благо работаем в промзоне, поэтому в утренние городские пробки попадаем только на МКАД. Возить ребенка в школу по прописке — значит для нас каждое утро тратить дополнительно минимум полчаса на доставку к месту учебы от кольцевой и обратно.

Гимназии, куда решили подать заявление, оценивали по критерию близости от МКАД. Старались выбирать с уклоном в сторону иностранных языков и математики, рассматривали микрорайоны Лошица, Курасовщина, Малиновка, анализировали данные 2019 года на сайте с рейтингами школ. Сведения не самые актуальные, но подходят для минимальной аналитики, говорит Виктория.

Очередей у дверей гимназий не было, но записываться для подачи заявлений пришлось с начала мая.

— Запись на прием к директорам гимназий на июнь начинается в мае. Начало приема документов в первые классы на свободные места — 19 июня. И по идее, запись должна была начаться ровно за месяц, 19 мая, но в каждом учреждении стартовала в свой день. Пришлось каждое утро мониторить сайты учреждений плюс пару раз в неделю звонить для уточнения информации.

В одной из гимназий запись началась 3 мая, удалось дозвониться раза с десятого, а записаться на подачу заявления — только на вечернее время 23 июня, в другой гимназии записались 19 мая, дозванивался муж (были на карантине). Звонить начали в девять утра, это заняло минут 40.

— Зато в последней гимназии все оказалось слишком сложно: 19 мая я набирала их номер без остановки полтора часа (всего было 700 попыток). К слову, когда я дозванивалась туда за неделю до этого, женщина по телефону предлагала записать меня на личный прием к директору в мае. На мой вопрос, что делать у директора в мае, если подать заявление можно только в июне, был ответ: сможете пообщаться с директором, рассказать о том, какой у вас ребенок хороший. В конце концов там сняли трубку и сказали: запись на 19 июня закончена, звоните 24 мая, может, успеете записаться на 23 июня (второй день подачи документов на свободные места). Я была в ярости. Но 24 мая все прошло без проблем, дозвонилась в течение пяти минут и записалась.

В итоге две встречи были назначены на 19 июня, еще три — на 23 июня. В каждом учреждении присутствовало два-три человека на приеме заявлений, объясняли правила их подачи, отвечали на вопросы.

— Практически везде примерно одна речь, пафосности добавляет в нее только рейтинг учреждения: вы же понимаете, вы идете на свободные места.

Точное количество детей, идущих в гимназию по прописке, неизвестно, поэтому и прогнозы на попадание туда строить сложно.

— Для понимания положения я в каждом учреждении спрашивала свой номер в журнале регистрации заявлений и план приема. Если свободных мест осталось 16, например, то возьмут первых 16 человек, подавших заявление. Например, мой номер — 32, план приема — 120 человек, то есть в микрорайоне Малиновка вероятность попадания на свободные места есть (в Лошице при таком раскладе мест может не хватить, потому что детей по прописке идет гораздо больше).

Теперь дома у Виктории на стене висит сводная таблица по всем учебным заведениям, куда подали заявления.

— Теперь ждем 16 августа, когда из каждого учреждения нам позвонят и сообщат результат. Надеюсь, выбирать придется уже нам.

Из своего опыта Виктория делает вывод: процесс можно было бы автоматизировать и сделать что-то вроде записи на прием к врачу на свободное время.

— Запись на прием по телефону: что мешает секретарю держать трубку снятой в течение полутора часов, записывая в это время на прием тех, кого она считает нужным?

Экзамены, думаю, возможны, но их следует сделать максимально прозрачными, они не должны травмировать ребенка, который идет в первый класс.

Свои впечатления от всего этого Виктория резюмирует так:

— В общем, отдать ребенка не по прописке в достойное учреждение образования оказалось нелегким квестом. Пошла на это потому, что место хочется выбрать одно на весь срок обучения, а потом и младшего сына туда же отправить.

«Падача арганізавана добра, аднак сістэма не вельмі сучасная»

Яўген (імя зменена) таксама падаваў дакументы не па прапісцы — у беларускамоўную гімназію №23 Мінска.

— Вырашылі пайсці ў гімназію, таму што яна беларускамоўная, хацеў, каб дзеці вучыліся па-беларуску. Гэта ўжо другое дзіця, першае праходзіць навучанне ў гэтай жа гімназіі. Таксама было плюсам, што адносна недалёка і проста дабірацца ад дому. І сама гімназія камерная, усяго два-тры класы ў паралелі.

Прачытаў інфармацыю на іх сайце, трэба было запісацца па тэлефоне на падачу заявы на пэўны дзень і час. Падача арганізавана добра, натоўпаў бацькоў не было, усяго некалькі чалавек у чарзе. Зрабілі ўвесь працэс на вуліцы, ва ўнутраным двары, з маскамі, адлегласцю. Ніякіх нараканняў.

Але ў цэлым сістэму падачы мужчына лічыць не вельмі сучаснай, і вось чаму.

— Можна было б арганізаваць гэта ўсё ў электронным варыянце і адразу для некалькіх школ. А так прыходзіцца нервавацца, званіць. Яшчэ для мяне не зразумела, чаму тэрмін залічэння такі доўгі, вынікі будуць вядомыя ажно 16 жніўня, пад самы пачатак навучальнага года.

Што тычыцца прагнозаў, дырэктар пры падачы адказала, што шансы прайсці вялікія, бо старэйшая дачка вучыцца ў гімназіі.

— А наконт справядлівасці сістэмы — не, яна не справядлівая, але, як яе зрабіць лепей, я не ведаю. Дакладна не экзамены, асабліва для першага класа. Я б дадаў празрыстасці сістэме і зрабіў бы яе адзінай для горада, каб можна было падаваць заявы на адным сайце адразу ва ўсе школы, якія цікавяць.

«Сына готовили к гимназии с первого класса»

А эта история из Бреста. Все было непросто, рассказывает Дмитрий о подаче документов в гимназию №1, вокруг которой ажиотаж каждый год.

— Сына с первого класса готовили к ней. Четвертый класс он закончил на одни девятки. Если бы поступал, как раньше, сдавал бы экзамены, то проблем не было бы, а теперь гарантий никаких, — делится Дмитрий.

Тему гимназий изучили заранее и знали, что придется постоять в очереди на подачу документов. Общались с другими родителями, которые в прошлые годы это проходили, так что имели представление о процессе поступления.

Чтобы добавить порядка и дисциплины, завели тетрадь со списком тех, кто подает заявления.

— По чистой случайности мы успели попасть в третью десятку, на момент подачи было несколько сотен желающих. Родители разбились на группы и стояли у ворот гимназии часами, к самому началу подачи пришло еще больше людей, и не только те, кто числился в списке (тетрадку с ним берегли как зеницу ока).

Стоят ли все сложности того, чтобы попасть в гимназию? Дмитрий уверен, что да.

— Добираться в гимназию, конечно, дольше. Но результат важнее, школы, которые рядом, таких знаний дать не могут.

Когда в гимназию брали лучших по результатам экзаменов, это было справедливее, считает наш собеседник.

— Супруга раньше работала в гимназии, и остались кое-какие знакомые, они очень негативно отнеслись к переменам. Раньше в гимназию брали лучших, по экзаменам, теперь всех подряд — один-два трудных ребенка ломают весь процесс обучения.

«Ради учебы в гимназии были готовы купить квартиру»

Если попадание в очередь еще не гарантирует место в гимназии, то есть более надежный вариант — прописка. Подходит и постоянная, и временная (но последняя должна быть не меньше года).

Когда в прошлом году Вера (имя героини изменено) решила отправить ребенка в минскую гимназию №7 на Захарова, выяснилось, что свободных мест может не оказаться — попасть в это учреждение смогут дети только с «местной» пропиской. Директор гимназии предупредила: если свободных мест не останется, никакие просьбы (даже очень настойчивые) вопрос не решат.

— Когда начали искать квартиру для покупки в этом районе, оказалось, что там либо очень старое жилье, либо очень дорогие новые дома.

Пришлось рассматривать вариант временной прописки, но для несовершеннолетнего это сделать сложнее: нужно прописывать его с одним из родителей (а значит, требуются дополнительные метры в квартире), выписать «в никуда» ребенка будет нельзя.

После долгих поисков прописка была оформлена, ребенок отправился в гимназию. А квартиру в том районе потом все-таки купили.

Как говорят в Минобразования, статистики того, сколько детей идут в школы не по прописке, у них нет. Но позиция министерства остается прежней: детям лучше ходить в школу рядом с домом, по прописке.

С вопросами о гимназиях идем к директору учреждения, которое находится недалеко от Минска. Здесь ситуация такая: из 121 человека, которые уже оформили на бумаге свое желание учиться, 39 пытаются попасть в эту гимназию из другого микрорайона. Для части родителей гимназия — это знак качества.

Директор признает: после изменения правил и отмены экзаменов в пятые классы гимназий туда приходят в том числе дети с меньшей мотивацией учиться. Но в любом случае эти учреждения притягивают сильных учеников.

— Вы знаете, гимназии все равно пытаются любыми способами удерживать уровень качества образования. Состав педагогов остался на 70—80% прежним, в гимназиях определенная материальная база. Когда берем молодых специалистов, смотрим на их уровень, принимаем на работу своих выпускников, тех, кто очень хорошо зарекомендовал себя в университете. Для кого-то из родителей важен бассейн, кто-то обращает внимание на другие вещи. Плюс учебный план — у нас до сих пор английский язык остался по пять часов в неделю.

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