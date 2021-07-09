Партизаны с самого утра провели дерзкие акции по всей Беларуси

Партизаны с самого утра провели дерзкие акции по всей Беларуси1
- 9.07.2021, 9:59
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От Витебска до Бобруйска.
Белорусские партизаны с самого утра провели дерзкие акции по всей стране.
Жители минского Вольного Севера встретили утро с национальными флагами по всему району, сообщает телеграм-канал «Баста!».
А еще минчане напомнили, где место пропагандистским помойкам.
Партизаны из Бобруйска не сдаются, и поднимают боевой дух горожан протестными граффити.
Витебские партизаны вывесили огромную растяжку с требованием освободить Виктора Бабарико: «Свободу Виктору Бабарико, свободу всем политзаключенным!».