Партизаны с самого утра провели дерзкие акции по всей Беларуси 1 9.07.2021, 9:59

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От Витебска до Бобруйска.

Белорусские партизаны с самого утра провели дерзкие акции по всей стране.

Жители минского Вольного Севера встретили утро с национальными флагами по всему району, сообщает телеграм-канал «Баста!».

А еще минчане напомнили, где место пропагандистским помойкам.

Партизаны из Бобруйска не сдаются, и поднимают боевой дух горожан протестными граффити.

Витебские партизаны вывесили огромную растяжку с требованием освободить Виктора Бабарико: «Свободу Виктору Бабарико, свободу всем политзаключенным!».

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