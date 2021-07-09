В Украине суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку 5 9.07.2021, 10:23

Виктор Медведчук

фото: hvylya.net

Кума Путина подозревают в государственной измене.

В Украине суд продлил круглосуточный домашний арест подозреваемого в госизмене депутата от пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука до 7 сентября.

Заседание продолжалось около 13 часов, сообщает hromadske.

Прокуроры просили продлить меру пресечения Медведчуку до сентября, подчеркивая риск побега, давления на вероятных соучастников, свидетелей, сокрытия, уничтожения, искажения вещественных доказательств. Также прокуроры отметили, что пока по делу установлены не все возможные участники.

Адвокаты просили отменить меру пресечения и отмечали, что риски необоснованные, а подозрение незаконно. По мнению защиты, мера пресечения в виде круглосуточного ареста нарушает право Медведчука на труд.

7 июля суд продлил до шести месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в государственной измене нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Подозрение Виктору Медведчуку

11 мая СБУ провела обыски в двух домах Виктора Медведчука в Киеве и в его кабинете в офисе ОПЗЖ. Позже генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку — им инкриминируют государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов на оккупированной территории Крыма (Ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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