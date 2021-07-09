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Ученые обнаружили необычный ритуал, связанный с древней африканской знатью

  • 9.07.2021, 10:41
  • 1,144
Ученые обнаружили необычный ритуал, связанный с древней африканской знатью

Раскопки в габонской пещере привели к неожиданным результатам.

Археологи обнаружили в габонской пещере тысячи человеческих останков и большую коллекцию артефактов XIV–XV веков.

Об этом пишет N+1.

На 22 найденных верхних челюстях отсутствовали верхние резцы. По словам археологов, зубы удалили в результате ритуалов.

Ученые смогли установить, что пещера использовалась для захоронений в течение XIV–XV веков нашей эры.

Найденные предметы и отсутствие следов насилия указывают, что в пещере хоронили представителей высшего общества, вместе с которыми могли находиться принесенные в жертву слуги.

Ученые смогли идентифицировать останки не менее 24 взрослых (старше 15 лет) и 4 детей.

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