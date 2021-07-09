Власти постоянно напоминают белорусам о неприязни к ней Telegram-канал «Письма к дочери»

9.07.2021, 10:51

4,022

А стабильность в условиях всеобщей неприязни штука хрупкая и ненадежная.

Привет, солнце.

Итак, власти решили добомбить Воронеж. Или те руины, которые от него остались. (Некоторые, я смотрю стали заменять на Воложин, но мне так не нравится. Потому что, мне лично Воложин жалко). Видимо вот это и есть тот неприемлемый ущерб, которым они уже не первый месяц пугают враждебные внешние силы.

И конечно, последствия у вчерашнего погрома будут те же, что и у нападения на tut.by. Желающих свидетельствовать стабильность вместе с белорусским телевизором после этого больше не станет. А у желающих получать альтернативную легитимной информацию не станет меньше возможностей. Разве что эта информация, по своему содержанию, станет еще более альтернативно легитимной. Потому что люди, которые будут писать в обновленных медиа, будут меньше думать о журналистских стандартах и больше о коллегах, которые сидят в тюрьме. А сдерживающих факторов, в виде угрозы утреннего визита красауцау, у пишущих из-за границы не будет вовсе.

Ну и содержание санкций в организме белорусских властей после всех этих зачисток точно не уменьшится. Власть может там себе и думает, что ковровыми бомбардировками она повышает ставки, принуждая противника к переговорам на своих условия. Но на самом деле, циничную вещь скажу: бомбежками Воронежа по нынешним временам уже никого не впечатлишь. Привыкли.

Хотя мне кажется главный мотив этой зачистки все-таки не в том, чтобы произвести впечатление на Запад. И даже не в том, чтобы отомстить, за все те неприятные моменты, которые они пережили. Собственно, власти свои мотивы не очень-то и скрывают, когда говорят про массовые зачистки от радикальных элементов. Чего уже скрывать?

Потому что время идет, а ощущения стабильности все нет. Хотя народ в последнее время и стесняется выражать свою неприязнь к текущей власти массово и публично, но сама неприязнь никуда не делась.

И власть эта сейчас уже понимает может быть даже лучше, чем мы с тобой. Это год назад у них могли быть иллюзии по поводу процентов поддержки и того, где проходят линии раскола в обществе. А сейчас уже иллюзий с фантазиями не осталось. Есть только тревожное ощущение, что кругом одни враги. Затаились и попрятались. Даже те, кто по нынешним временам и фигу в кармане боится скрутить, только и ждут пока стабильность зашатается. А к тем, кто свидетельствует стабильность громче других у власти тем более нет доверия. Потому что они же в случае чего первыми начнут свидетельствовать обратное.

И, конечно, ощущение всеобщего заговора не способствует душевному спокойствию и психологической уравновешенности. Хочется что-то сделать, а непонятно с кем. Но повышая градус стабильности массовыми зачистками власти, мне кажется, сами же ее и дестабилизируют. Потому что даже тем, кто хотел бы забыть про свою неприязнь они постоянно напоминают, откуда эта неприязнь взялась.

А стабильность в условиях всеобщей неприязни штука хрупкая и ненадежная. Толкнет кто нечаянно, а ловить будет некому. Она и свалится.

Telegram-канал «Письма к дочери»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».