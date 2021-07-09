«Голос Америки»: В Совбезе ООН назревает столкновение с Россией 1 9.07.2021, 11:07

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фото: риа новости

Речь идет о гуманитарных грузах в Сирию.

Запад призывает продлить мандат на трансграничные поставки на год, Россия настаивает на шести месяцах

В Совете Безопасности ООН назревает столкновение между западными странами и Россией по вопросу о доставке гуманитарной помощи из Турции в контролируемые повстанцами северо-западные районы Сирии, сообщает «Голос Америки».

По данным ООН, в этом регионе 3,4 миллиона человек отчаянно нуждаются в продовольствии и другой помощи, в то время как текущий мандат на трансграничные поставки истекает в субботу.

Ключевой вопрос заключается в том, должен ли Совбез санкционировать поставки через контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава еще на год, как того требует Запад, или всего на полгода, как настаивает Россия.

Ожидается, что голосование в Совете состоится в пятницу, а в четверг постпред России в ООН Василий Небензя заявил журналистам, что продление на год «не пойдет».

Норвегия и Ирландия вынесли на голосование свой проект резолюции, которая санкционирует продление поставок через Баб-эль-Хаву в сирийский регион Идлиб на один год.

Россия в четверг распространила конкурирующую резолюцию, которая санкционирует шестимесячное продление «с ожиданием продления».

Две недели назад Небензя заявил Совету Безопасности, что поставки через линии конфликта являются единственным законным вариантом для проведения гуманитарной операции по доставке помощи.

Он также заявил, что часть помощь попадает в руки группировки «Хаят Тахрир аш-Шам» в Идлибе, а не нуждающихся сирийцев.

Вопрос о трансграничной помощи Сирии был поднят президентом США Джо Байденом в ходе саммита с президентом России Владимиром Путиным в прошлом месяце.

Были и другие обсуждения на высоком уровне, направленные на сохранение поставок хотя бы через переход Баб аль-Хава.

Когда в 2014 году начались поставки помощи, Совет Безопасности одобрил четыре пункта пересечения границы.

Но в январе 2020 года Россия использовала свое вето в Совбезе, сперва ограничив число разрешенных пунктов до двух, а в июле прошлого года – до одного.

Ирландия и Норвегия изначально предлагали также открыть пограничный переход Аль-Ярубия из Ирака на северо-восток Сирии, который в основном контролируется курдами.

Но на прошлой неделе Небензя назвал эту идею неприемлемой, поэтому Норвегия и Ирландия пересмотрели свое предложение, оставив только переход Баб-эль-Хава.

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс и ведущий республиканец в комитете Майкл Маккол выступили с заявлением, в котором говорится: «Мы не можем дать Асаду и России право вето на спасительный гуманитарный доступ к людям, которых их режимы калечат, истязают и морят голодом».

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