Минобразования Беларуси признало Крым российским? 2 9.07.2021, 11:15

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Что об этом известно.

9 июля в официальном телеграм-канале Министерства образования Беларуси сообщили про то, что студенты приехали в Симферополь. В скобках отдельно указали госпринадлежность, по мнению чиновников ведомства, «РФ».

«8 июля 2021 года в г. Симферополе (РФ) прошла пресс-конференция «Крымская площадка для белорусских студентов»», — написано в сообщении.

Так получилось случайно или нет пока неизвестно. В министерстве информацию никак не комментировали, сообщает telegraf.by.

Из сообщения следует, что в Крыму стартовала программа для белорусских студентов. В ней принимают участие 50 человек.

Напоминаем, что Беларусь на официальном уровне не признавала Крым российским и всячески избегала прямого ответа.

В Кремле рассчитывают, что Александр Лукашенко приедет в аннексированный Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире российского телеканала в субботу, 3 июля.

«Ждем ли мы президента Беларуси в Крыму? Конечно, ждем», — сказал Песков.

Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов тоже пригласил Александра Лукашенко на полуостров.

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