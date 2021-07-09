Минобразования Беларуси признало Крым российским?2
- 9.07.2021, 11:15
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Что об этом известно.
9 июля в официальном телеграм-канале Министерства образования Беларуси сообщили про то, что студенты приехали в Симферополь. В скобках отдельно указали госпринадлежность, по мнению чиновников ведомства, «РФ».
«8 июля 2021 года в г. Симферополе (РФ) прошла пресс-конференция «Крымская площадка для белорусских студентов»», — написано в сообщении.
Так получилось случайно или нет пока неизвестно. В министерстве информацию никак не комментировали, сообщает telegraf.by.
Из сообщения следует, что в Крыму стартовала программа для белорусских студентов. В ней принимают участие 50 человек.
Напоминаем, что Беларусь на официальном уровне не признавала Крым российским и всячески избегала прямого ответа.
В Кремле рассчитывают, что Александр Лукашенко приедет в аннексированный Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире российского телеканала в субботу, 3 июля.
«Ждем ли мы президента Беларуси в Крыму? Конечно, ждем», — сказал Песков.
Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов тоже пригласил Александра Лукашенко на полуостров.