Блокада Путина
- 9.07.2021, 11:23
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Действия Москвы выглядели пиратством даже с точки зрения российского законодательства.
Подписание президентом России Владимиром Путиным закона, разрешающего российским военнослужащим и бойцам Росгвардии «блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения» – думаю, хорошая иллюстрация того, какие выводы в Кремле сделали из событий 2018 года, когда российские военнослужащие и пограничники захватили на подходах к Керченскому проливу украинские корабли и задержали их экипажи, пишет украинский публицист Виталий Портников для «Крым.Реалии».
Тогда эти действия Москвы выглядели пиратством даже с точки зрения российского законодательства. Российские чиновники не могли толком объяснить, что на самом деле нарушили украинские моряки и какими правовыми нормами регулировались действия российских военных.
Действия россиян базировались исключительно на праве силы – мы контролируем Керченский пролив, мы объявили его нашими территориальными водами и мы делаем все, что нам заблагорассудится. А статьи Уголовного кодекса найдутся.
Но, похоже, когда возникло желание баллотироваться столько, сколько хочется – российскую Конституцию просто переписали. Путин законов не нарушает.
И, возможно, не хочет, чтобы их нарушали его подчиненные.
Да, они должны действовать по закону – просто закон, как видим, переписывается, освобождая от ответственности за любые действия, в том числе преступные, в Керченском проливе.
Более того, закон даже поощряет такие преступные действия – и, по сути, блокирует Керченский пролив.
А как же международное морское право, как же все эти договоры и конвенции, подписанные Россией? А никак.
Уверен, что Путин подписывает новые законы именно для того, чтобы создать возможность выбора между обязательствами и самоуправством в пользу последнего.
Тем более, когда самоуправство – это уже не самоуправство, а закон.