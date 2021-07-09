Официально: Выступивший за перемены белорусский футболист полетит на сборы с киевским «Динамо» 1 9.07.2021, 11:30

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Илья Шкурин.

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Речь идет об аренде без права выкупа.

Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин действительно может перейти в киевское «Динамо». Футболист отправится с украинским клубом на сборы. Об этом рассказал агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера столичного клуба Мирчи Луческу, пишет «Трибуна».

«Илья Шкурин полетит на сборы с «Динамо». Футболисты киевского клуба 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию. Речь идет об аренде без права выкупа», – сказал Запорожану.

В минувшем сезоне Илья Шкурин принял участие в 9 матчах РПЛ и забил 3 гола.

В августе 2020 года Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Лукашенко.

Шкурин был исключен из сборной и лишен льготы по отсрочке воинской службы. ФИФА не будет применять санкции к 21-летнему игроку.

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