Коммунистическую партию Германии не допустили к участию в парламентских выборах 9.07.2021, 11:55

В 2017 году партия набрала всего 11 558 голосов по стране.

Немецкая избирательная комиссия постановила в четверг, что Коммунистическая партия Германии (DKP) временно не будет допущена к участию в выборах в федеральный парламент 26 сентября из-за несоблюдения необходимых формальностей.

Об этом сообщает DPA (перевод —eurointegration.com.ua).

Комиссия установила, что DKP, основанная в 1968 году, потеряла свой статус политической партии из-за того, что неоднократно не представляла властям требуемые отчеты о своей деятельности в установленные сроки.

У партии, которая в 2017 году набрала всего 11 558 голосов по пропорциональному подсчету по стране, есть четыре дня на то, чтобы обжаловать решение. DKP отвергла это решение, и объявила, что подаст апелляцию.

В то же время, к выборам была допущена Марксистско-ленинская партия Германии (MLPD), набравшая на последних выборах 29 785 голосов.

В четверг комиссия начала двухдневную проверку регистрации 87 небольших партий и ассоциаций, чтобы оценить, соответствуют ли они требованиям закона. Партии, прошедшие комиссию, по-прежнему должны предоставить оговоренное количество подписей от спонсоров.

Согласно немецкой избирательной системе, существует 5-процентный порог для прохождения в парламент, который работает против второстепенных партий, отколовшихся групп и независимых.

Ассоциация избирателей Южного Шлезвига (SSW), партия датского меньшинства Германии и этническая группа фризов, также была допущена к выборам.

Партия надеется получить хотя бы одно место в Бундестаге - это может стать возможным, поскольку комиссия объявила ее партией национального меньшинства, для которой 5-процентный порог не применяется.

Также к выборам допустили партию III хотя Федеральное управление защиты конституции Германии классифицировало ее как "крайне правую" партию с членами, принадлежащими к "неонацистской среде".

Федеральный избирательный комиссар Тиль отметил, что проверка комиссии касалась только процедурных требований, а не вопросов, связанных с содержанием.

В уходящем Бундестаге представлены шесть политических групп: консервативный альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), социал-демократы (СДПГ), крайне правая "Альтернатива для Германии" (AfD), либеральные Свободны демократы, крайне левые Die Linke и "Зеленые".

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