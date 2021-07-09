На границе Литвы с Беларусью начал возводится проволочный барьер
- 9.07.2021, 12:01
Он будет установлен на участке в 30 километров.
Для большего контроля над потоками нелегальных мигрантов из Беларуси на границе Литвы с этой страной, у Друскининкай, в пятницу начинают устанавливать проволочный барьер, пишет Delfi.
"Военные должны начать установку", – сообщил в пятницу BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.
Он утверждает, что он будет установлен на участке в 30 километров.
"Пограничники не участвуют в строительстве, лишь указали самый беспокойный участок", – сказал представитель СОГГЛ.
За минувшие сутки на Друскининкской заставе не было задержанных мигрантов, это первый подобный случай с июля. С начала года именно здесь задерживалось наибольшее число мигрантов, по предварительным данным - 512.