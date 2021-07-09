Найден генетический код, определяющий, как человек перенесет коронавирус 9.07.2021, 12:03

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За это отвечают 13 участков генома.

Исследовав геномы почти 50 тыс. людей с коронавирусной инфекцией, ученые выделили 13 участков генома, которые влияют на тяжесть инфекции и вероятность заболеть ею. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Nature.

Исследования показывают, что на вероятность заболеть коронавирусной инфекцией и умереть от нее зачастую влияют генетические факторы. В частности, SARS-CoV-2 значительно чаще поражает носителей разновидности гена ABO, которая связана со второй группой крови, и мутации в гене APOE, связанной с болезнью Альцгеймера.

Авторы нового, пока самого масштабного генетического исследования нашли еще 13 участков ДНК, которые могут влиять на развитие COVID-19. Исследователи изучили геномы более 49 тыс. людей из 19 стран мира, которые переболели коронавирусной инфекцией. Они принадлежали к шести разным этническим и расовым группам. Кроме того, авторы работы изучили геномы примерно 2 млн здоровых людей, которые ранее никогда не заражались COVID-19.

Сопоставив наборы из нескольких миллионов мелких мутаций в их геномах, ученые определили, какие разновидности генов были связаны с пониженным или повышенным риском заполучить SARS-CoV-2, попасть в больницу с видимыми симптомами инфекции и пережить тяжелые формы болезни.

Всего таких участков ДНК оказалось 13. Вариации в девяти из них преимущественно влияли на тяжесть болезни, а мутации в четырех других участках ДНК в основном помогали или мешали проникновению вируса в организм.

Среди них оказались многие уже известные ученым факторы риска, в том числе вариации в генах ABO, SLC6A20, TYK2 и DPP9, которые особенно сильно влияют на вероятность появления и характер течения инфекции. Другие гены оказалась расположены на еще не изученных участках третьей и других хромосом, роль которых в работе организма пока неизвестна.

Ученые надеются, что определить все гены, связанные с риском от COVID-19, удастся в дальнейших исследованиях. Благодаря этому можно будет разработать новые лекарства и методы борьбы с коронавирусной инфекцией, подытожили исследователи.

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