The Economist: Афганистан оказался на грани коллапса 8 9.07.2021, 12:21

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Событи в стране начали развиваться стремительно.

США выводят войска из Афганистана. Паника быстро охватила некоторые районы страны, ведь они попали под контроль «Талибана». Не прошло и трех месяцев после того, как президент США Джо Байден заявил, что последние американские войска будут выведены из Афганистана до 11 сентября, как вывод американских сил уже почти завершен. Выход из авиабазы Баграм, расположенной в часе езды к северу от столицы Кабула, фактически ознаменовал конец «вечной войны» для Америки. Но это не означает окончания войны для Афганистана, ведь там ситуация будет только ухудшаться, пишет The Economist (перевод —zn.ua).

Америка и союзники по НАТО потратили миллиарды долларов на обучение и экипировку афганских сил безопасности в надежде, что однажды они смогут выстоять самостоятельно. Но военные силы Афганистана начали ослабевать еще до выхода Америки. Многие районы не готовы сопротивляться талибам. Даже когда последние американские войска покидали Баграм, более тысячи афганских солдат были вынуждены бежать через границу в соседний Таджикистан, пытаясь спастись от нападения талибов.

«Все поражены тем, как быстро все разваливается», - говорит западный дипломат.

На бумаге афганская армия и полиция более многочисленная и лучше оснащена, чем противники. На самом деле они часто уступают значительно меньше силам. Падение морального духа - большая проблема. Войска жалуются на то, что их командиры часто уходят в отставку из-за невыплаченной зарплаты, недостатка пищи и боеприпасов. Вывод американцев ограничил воздушную поддержку НАТО, на которую рассчитывали афганские силы. Их собственные ВВС - более слабая альтернатива.

Данные аналитического центра Фонда защиты демократий в Вашингтоне оценивают, что контроль «Талибана» охватывает около половины из 400 округов страны. Правительство Кабула решительно отрицает это и заявляет, что любые отступления были временными. Некоторые районы переходили под контроль то одной, то другой стороны. Многие из них отдаленные и имеют незначительное присутствие правительства или слабое стратегическое значение. Но каскад побед дал талибам импульс к активным действиям. Дипломаты обеспокоены, что все только ухудшится.

«Талибан» также сделал пропагандистский шаг, подчеркивая свой «прогресс» и демонстрируя свою силу. Многим афганцам надоело коррумпированное и отдаленное управление, которое приносит мало пользы гражданам. Возможно, им не нравятся строгие принципы движения «Талибан», но они также и не доверяют правительству.

Талибы не смогли захватить город Мазари и-Шариф. Армия быстро распространила собственные фотографии в социальных сетях, чтобы показать, что полностью контролирует западные ворота. Город начал успокаиваться, но правительственные представители находятся слишком далеко. Тысячи людей из сельской местности бегут в города в поисках защиты от талибов.

22-летний водитель из соседнего района Муртаза Султане говорит, что его сельский район даже не сопротивлялся талибам. Он покинул дом, потому что «Талибан» искал добровольцев.

«Даже если они нас не убивают, они ограничивают права людей, и так жить нельзя. У меня нет денег на выезд, а границы закрыты», - говорит он.

Выезд - это проблема для всех. В паспортном столе в Кабуле тысячи афганцев ждут в очереди, иногда целыми днями, чтобы получить соответствующие документы. Многие афганцы из опыта знают, что значит быть беженцем, это не простой выбор. Однако перспектива безудержного наступления «Талибана» помогает им принять решение.

«Я хочу поехать в Тегеран», - говорит 34-летний Джамалуддин Бехбуди. Иран, наряду с Пакистаном, Турцией и Средней Азией, является популярным выбором для побега. Но пандемия усложнила путешествия всем. В самом Мазари-Шарифе ухудшение ситуации с безопасностью привело к тому, что многие страны, включая Иран, закрыли свои представительства.

Президент Ашраф Гани пытается мобилизовать ополченцев, чтобы усилить слабую армию. Такая мобилизация стала бы временной мерой, чтобы дать армии пространство для дыхания и позволить ей перегруппироваться, говорит он. Новые силы будут координироваться с правительственными войсками. Но перспектива создать частные армии военачальников вызывает страх, напоминая об анархии 1990-х. Такие ополченцы, поднятые по этническому признаку, как правило, настраивались друг против друга и населения в целом.

Солдат из восточной провинции Лагман Матиулла Тарахель считает, что создание вооруженных сил - это захват власти.

«У нас был опыт этого. У людей есть враги. Возможно, эти военные захотят убить своих оппонентов, но скажут, что это был талиб », - говорит он.

Когда Америка полностью уйдет, а афганские силы станут еще более слабыми, талибы увидят свои перспективы. Сейчас они не контролируют ни одного крупного города, однако захват сельской местности оказывает давление на городские центры, но «Талибан» может не спешить с этим вопросом. Как правило, талибам не хватает тяжелого оружия. Им также может не хватить численности, чтобы взять город во время устойчивого сопротивления. К тому же, контроль города мог бы принести новые проблемы, ведь талибы не умеют оказывать государственные услуги.

Силовой захват Кабула - это «не политика талибов», заявил пресс-секретарь «Талибана» Сухаил Шахин. Лучшим курсом может быть выжидание, пока правительство само упадет. Спецслужбы считают, что правительство Гане может развалиться в течение шести месяцев.

Амир Мохаммади из Мазари и-Шариф говорит, что многие его ровесники боятся мрачного будущего.

«Похоже, что дальше будет только хуже. Лучше просто уйти», - говорит он.

14 апреля президента США Джо Байден заявил о необходимости «положить конец самой продолжительной войне Америки» безоговорочным выводом войск из Афганистана.

Американский военный контингент должен выйти из страны до 11 сентября 2021 года – символической даты атаки террористов «Аль-Каиды» на башни Всемирного торгового центра. Теракт стал крупнейшим в истории, по официальным данным, погибли 2996 человек, более шести тысяч пострадали.

В ответ на атаку США усилили меры безопасности внутри страны и ввели войска в Афганистан, подозревая талибов в укрывательстве боевиков «Аль-Каиды». На сегодняшний день из 100 тысяч американских военных в Афганистане осталось около 3 500, за время миссии погибли 2 488 солдат.

Эксперты опасаются, что вывод американских войск из Афганистана дестабилизирует ситуацию в регионе и усилит позиции боевиков. С другой стороны, вывод военного контингента позволит США завершить одну из самых затяжных военных кампаний в своей истории.

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