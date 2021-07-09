Всебелорусские Национальные Каникулы! Telegram-канал БОР

9.07.2021, 12:34

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фото: svaboda.org

Хороший способ свалить эту безумную власть уже в 2021 году

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Лето — пора каникул.

Тот долгожданный период, когда портфель заброшен в дальний угол, школьная форма забыта и утро наступает тогда, когда ты просыпаешься по собственной воле, а не по звонку будильника.

Свобода.

Это когда мы сами распоряжаемся своим временем и своим пространством. Сами решаем, чему быть, а чему — не существовать.

Я тут подумал, а вот было бы здорово, если бы белорусы массово пошли на каникулы!

Поехали на природу, навестили бы родственников, бабушек, дедушек. Помогли бы им по хозяйству.

Ведь время идет, старики не молодеют, а мы всегда почему-то откладываем на потом такие важные вещи.

Всебелорусские Национальные Каникулы!

А что? Ну, прикольно же на вопрос:

«Как вам, белорусам, удалось тогда, в двадцать первом году, свалить эту безумную, мстительную, жестокую машину террора и геноцида?», будет звучать ответ:

«Ну, как? Все просто дружно пошли на каникулы!»

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