Всебелорусские Национальные Каникулы!
- Telegram-канал БОР
- 9.07.2021, 12:34
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Хороший способ свалить эту безумную власть уже в 2021 году
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Лето — пора каникул.
Тот долгожданный период, когда портфель заброшен в дальний угол, школьная форма забыта и утро наступает тогда, когда ты просыпаешься по собственной воле, а не по звонку будильника.
Свобода.
Это когда мы сами распоряжаемся своим временем и своим пространством. Сами решаем, чему быть, а чему — не существовать.
Я тут подумал, а вот было бы здорово, если бы белорусы массово пошли на каникулы!
Поехали на природу, навестили бы родственников, бабушек, дедушек. Помогли бы им по хозяйству.
Ведь время идет, старики не молодеют, а мы всегда почему-то откладываем на потом такие важные вещи.
Всебелорусские Национальные Каникулы!
А что? Ну, прикольно же на вопрос:
«Как вам, белорусам, удалось тогда, в двадцать первом году, свалить эту безумную, мстительную, жестокую машину террора и геноцида?», будет звучать ответ:
«Ну, как? Все просто дружно пошли на каникулы!»
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