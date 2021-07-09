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Обвинение запросило от 2 до 2,5 лет колонии для героев студенческих протестов

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  • 9.07.2021, 12:47
  • 2,886
Обвинение запросило от 2 до 2,5 лет колонии для героев студенческих протестов
фото: naviny.by

Их поддерживают по всему миру.

9 июля в суде Советского района Минска начались прения сторон по «делу студентов».

Обвинение запросило 2 года колонии для Глеба Финцера. Для остальных 11 обвиняемых – 9 студентов, выпускницы БГМУ Аланы Гебремариам и преподавателя БГУИР Ольги Филатченковой – обвинение потребовало 2,5 года колонии общего режима, сообщает правозащитный центр «Весна».

Процесс по «делу студентов» начался 14 мая. В деле 12 обвиняемых: десять студентов вузов Мария Каленик, Ксения Сыромолот, Кася Будько, Яна Оробейко, Егор Конецкий, Глеб Фицнер, Илья Трахтенберг, Виктория Гранковская, Анастасия Булыбенко, Татьяна Якельчик, выпускница БГМУ Алана Гебремариам и преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова.

Они обвиняются в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 342). Все обвиняемые находятся под стражей.

Напомним, сотни человек пришли поддержать героев студенческих протестов, когда началось рассмотрение их дела. Также акции в их поддержку проходят по всему миру.

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