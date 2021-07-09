Госбанки объявили бойкот бюджету России 9.07.2021, 12:53

3,922

Спрос на российский госдолг упал в 19 раз.

Минфин России начал испытывать проблемы с размещением облигаций федерального займа, с помощью которых правительство закрывает дефицит бюджета.

Вторую неделю подряд аукционы ОФЗ собирают минимальный с начала года спрос, не позволяющий Минфину продать в полном объеме даже скромные лимиты бумаг, пишет finanz.ru.

В среду, 7 июля, инвесторы принесли на два размещения лишь 26,7 млрд рублей, а неделей ранее - 27,9 млрд, что почти в 19 раз меньше ажиотажных аукционов апреля и марта, когда в отдельные дни спрос достигал 460-510 млрд рублей.

В июне Минфин собирал заявки еженедельно на 40-120 млрд рублей, в мае - на 60-120 млрд рублей. Но ряды желающих заметно поредели после того, как крупные государственные банки, активно кредитовавшие бюджет весной и скупавшие до 80% всех размещаемых ОФЗ, начали игнорировать аукционы.

Предложив инвесторам в среду 20-летние ОФЗ 26238 на 10 млрд рублей, Минфин собрал заявки только на 8,6 млрд. А неделей ранее аукцион 15-летних ОФЗ 26240 и вовсе пришлось отменить из-за спроса «по приемлемым уровням цен».

Аукционы Минфина проходят «слабо», что «объяснимо в свете сохранения высоких цифр по инфляции», отмечает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест». Когда Росстат оценивает рост цен в 6,5%, даже доходность в 7,2% годовых перестает казаться привлекательной.

Участников долгового рынка «смущает негативный фон вокруг монетарной политики ЦБ», от которого ждут резкого повышения ставок, также низкая ликвидность новых бумаг, пишут аналитики Росбанка.

Минфин предлагает ОФЗ, зарегистрированные после введения санкций, покупать которые американским инвесторам запрещено.

В результате ведомство втрое отстает от плана по привлечению долга, для выполнения которого нужно занимать по 45 млрд рублей в неделю.

Впрочем, очевидно, что госбанки вернутся, если будет необходимость. Способность Минфина находить «якорных инвесторов» наглядно показали аукционы весны, когда за две недели в бюджет привлекли 763 млрд рублей, или 50% полугодового плана, напоминает Росбанк.

Особой потребности в деньгах бюджет не испытывает: за январь-май он сведен с профицитом и имеет рекордный в истории резерв на рублевых счетах в российских банках - 8,6 трлн рублей.

Займы через ОФЗ нужны Минфину, чтобы продолжать скупать валюту для Фонда национального благосостояния, где с начала года удалось накопить еще около 15 млрд долларов.

На эти цели бюджет выделил 1,4 триллиона рублей, тогда как лишних денег (профицита) было всего 312 млрд.

Таким образом, три четверти купленной валюты Минфин приобрел де-факто в долг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».