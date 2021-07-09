Президент Литвы созвал Госсовет обороны в связи с наплывом мигрантов через Беларусь 2 9.07.2021, 12:57

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Гитанас Науседа

С января в стране задержаны почти в 20 раз больше нелегальных мигрантов, чем за весь 2020 год.

Заседание Государственного совета обороны созывает президент Литвы Гитанас Науседа в связи с проблемами, с которыми столкнулась республика в связи с наплывом нелегальных мигрантов из стран Азии, проникающих с территории Беларуси. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-служба главы литовского государства.

"Заседание состоится в понедельник. Оно будет посвящено вопросам охраны границы и выработке стратегии по управлению кризисом миграции", - отмечается в сообщении.

На заседание вызываются главы МИД, МВД, председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы, председатель Ассоциации самоуправлений Литвы.

Работу Государственного совета обороны, в который входят премьер-министр, глава военного ведомства, командующий армией и спикер парламента, возглавляет президент Литвы.

С начала года в Литве задержаны 1 546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Беларуси. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая Лукашенко заявил, что не будет препятствовать переброске наркотиков и нелегальных мигрантов в страны ЕС.

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