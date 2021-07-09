СМИ: Талибы вошли в Кандагар 2 9.07.2021, 13:15

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фото: reuters

Это второй по численности населения город в Афганистане.

Члены движения "Талибан" вошли в Кандагар, сообщил источник РИА "Новости".

По информации собеседника агентства, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно. Кандагар - это второй по численности населения город в Афганистане.

В то же время согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате чего были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.

При этом губернатор Кандагара заявил, что ситуация в городе под контролем, боевики отступают.

Ранее представители движения заявили, что взяли под контроль 174 афганских уезда из 400.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

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