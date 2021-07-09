Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в выходные 10 и 11 июля 9.07.2021, 13:42

Что покажут столбики термометров?

Жара, вернувшаяся в Беларусь на этой неделе, пока не спадет. В предстоящие выходные 10 и 11 июля столбики термометров достигнут отметки в +34°С. Об этом сообщили в Белгидромете.

Синоптики объявили желтый уровень опасности.

«В дневные часы 9 и 10 июля (пятница-суббота) во многих районах Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30..+34°С. В дневные часы 11-12 июля (воскресенье-понедельник) сохранится жаркая погода», – говорится в сообщении Белгидромета.

Тем временем в Минске днем в субботу максимально воздух прогреется до +30°С... +32°С.

В Минске днем в субботу максимально воздух прогреется до +30°С... +32°С

В целом 10 июля ожидается небольшая облачность, будет в основном без осадков. Только утром и днем местами по западу Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет южный, юго-восточный 4-9 м/с, по западу с порывами до 14 м/с, свидетельствуют данные сайта pogoda.by.

Температура воздуха ночью будет в пределах +14°С… +20°С, днем жара достигнет +28°С… +34°С.

В воскресенье и понедельник 11 и 12 июля погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплой воздушной массе.

11 июля прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер будет неустойчивый слабый до умеренного. Ночью столбики термометров поднимутся до +15°С….+21°С, днем снова будет жарко: +28°С... +34°С.

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