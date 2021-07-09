Историк: Белорусский Нюрнберг расставит всех на свои места 9.07.2021, 13:49

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Он обязательно состоится

Историк Алесь Кравцевич прокомментировал изданию nv-online.info заявления главы лукашенковского МИД Владимира Макея о зачистке гражданского общества.

— Заявление Макея — это известный софистический прием: сделать виноватыми жертву, а не палача. Власть так и делает. Я убежден, что белорусский Нюрнберг (а он обязательно состоится) расставит всех на свои места — и палачей, и жертв. Думаю все же, что гражданское общество выживет. Нужно просто работать, стараться беречь себя и знать, что это нашествие скоро закончится.

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