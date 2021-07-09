Израиль арестовал криптокошельки ХАМАС на миллионы долларов

Израиль арестовал криптокошельки ХАМАС на миллионы долларов1
- 9.07.2021, 14:01
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Террористов оставили без денег.
Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля разрешило арестовать 84 адреса криптокошельков, которые могут принадлежать представителям террористической организации ХАМАС. Об этом сообщила компания Elliptic, которая занимается предотвращением финансовых преступлений с использованием криптоактивов, сообщает "Гордон".
По данным компании, на этих адресах размещены криптоактивы на общую сумму $7,7 млн. Многие из этих адресов связывают с "Бригадами Аль-Кассама", военным крылом ХАМАС.
Согласно постановлению израильского ведомства, $4,1 млн активов были арестованы в криптовалюте Tether, $3,4 млн – в Bitcoin, остальная сумма – в других криптовалютах (Dogecoin, Ether и т.д.).
Арестованные кошельки принадлежали семи гражданам из Палестинской автономии.