Экономист рассказал, почему выросли цены на пиломатериалы 3 9.07.2021, 14:06

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Как раньше уже не будет.

С начала 2021 года мировые цены на пиломатериалы выросли более чем в два раза. В Беларуси наблюдается та же ситуация. Бизнес в сфере деревообработки еле держится на плаву, строительные компании отказываются от комментариев, ссылаясь на «сложную ситуацию». Почему взлетели цены и ждать ли их снижения? Что будет с рынком в ближайший год? И кто выиграет в этой ситуации? Realt.by задал эти вопросы старшему научному сотруднику Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Льву Львовскому.

«Эта рецессия не похожа ни на одну, что были раньше»

— За последние пару месяцев появилось много новостей и о росте цен на пиломатериалы, и о мировом дефиците древесины и сокращении вырубок леса, о попытках регулирования внутреннего рынка в Беларуси. Кажется, в панике и бизнес, и потребители. Что сейчас происходит на рынке пиломатериалов в мире?

— Рецессия, вызванная пандемией коронавируса, очень нестандартная и необычная. Она несравнима с теми, которые мир переживал в последние десятилетия. На этот раз весь мир столкнулся с искусственным ограничением спроса и выпуска, когда власти многих стран вводили локдауны из-за пандемии. В первую очередь падал выпуск — люди не могли ходить на работу и им приходилось сидеть дома. Спрос был ограничен частично. Например, люди не путешествовали из-за закрытия границ, а не потому, что они не хотели, или у них не было денег.

Чтобы сгладить последствия искусственного ограничения выпуска, власти некоторых стран шли на беспрецедентные меры — раздавали деньги гражданам и компаниям. В некоторых европейских странах власти оплачивали частично или полностью зарплаты работникам, которые находились в вынужденном отпуске.

Таким образом, возникла уникальная ситуация. За время пандемии платежеспособный спрос вырос. В большей степени это касается развитых стран. В США у домохозяйств со средним и выше среднего достатком приросли накопления. Это люди, у которых в общей потребительской корзине не более 20% занимает продовольствие, а большую часть своего дохода они тратят на развлечения, бары, рестораны, путешествия, автомобили. Соответственно, тратить деньги на это во время пандемии они не могли и буквально стали богаче.

Впрочем, и в наших широтах (СНГ) наблюдается подобный тренд. Но увеличение доходов, конечно, у более обеспеченных граждан.

— Действительно, спрос на пиломатериалы отмечают именно в США, Европе, Китае…

— Если учесть все вышесказанное, не сложно догадаться, из-за чего произошел бум в строительстве и ремонте в США, Европе и Китае. Люди обратили свой платежеспособный спрос на то, во что они могут вложиться в условиях пандемии. А именно в покупку новой квартиры или дома и ремонта нынешнего жилья.

Многие увеличили свои аппетиты на жилплощадь. До пандемии человек довольствовался, например, квартирой поменьше, но где-нибудь возле работы и в хорошем районе. Сейчас в связи с тем, что сотрудники в большей степени будут переходить на удаленную работу из дома, изменились вкусы и предпочтения по размеру жилплощади, обустройству своей квартиры или дома.

«Компании будут искать альтернативные материалы»

— Лесхозы не могут одномоментно увеличить вырубки леса в несколько раз только для удовлетворения спроса. Все вырубают то, что могут, но так, чтобы сохранить леса на будущее.

В долгосрочной перспективе нет никаких проблем с наращиванием объемов производства леса. Сокращать количество лесов однозначно нельзя, можно переходить на какие-либо быстрорастущие сорта.

Думаю, постепенно рынок сам решит эту проблему. Действительно, лесхозы заложат увеличение посадки деревьев на будущее. Из-за повышения цен на пиломатериалы, компании будут искать альтернативу. Отчасти мы уже живем в мире альтернативных материалов. ДСП, стружечных плит не существовало до начала ХX века. В свое время они были ответом на рост спроса при недостаточном росте предложения.

— Чем грозит ситуация с ростом цен и дефицитом пиломатериалов частным предприятиям в Беларуси?

— Не думаю, что мы говорим о полноценном коллапсе. Когда на рынке происходят неожиданные и быстрые изменения, бизнесу часто сложно приспособиться, быстро реагировать.

Скачок цен на пиломатериалы произошел резко, и никто не был к нему готов. Разумеется, если бы все заранее знали, что цены на древесину взлетят в 2021 году, лесхозы начали бы сажать больше деревьев лет 20 назад, а строители придумали бы другие, лесосберегающие технологии.

Что сейчас происходит на белорусском рынке? К сожалению, часть фирм и компаний вынуждены сворачивать деятельность, другие еще держатся на плаву, работая на малых объемах и на запасах. Сейчас они, во-первых, сражаются с активным спросом американцев, во-вторых, просто опасаются закупать материал по нынешним ценам из-за рисков падения спроса.

Строители боятся, что дома будут дороже, что соответственно также приведет к падению спроса. Они тоже не могут закупаться впрок. Пока рынок приспосабливается к ценовому шоку, для кого-то будут губительные и нежелательные пертурбации.

— В июне на рынок Китая через БУТБ реализованы более 30 тысяч кубометров пиломатериалов хвойных пород на рекордную общую сумму 8,8 млн USD. А как же внутренний рынок? И можно ли назвать это диверсификацией экспорта?

— Когда материал в дефиците, он уходит тем, кто готов больше заплатить. В данном случае это компании США, Европы, Китая. Китай — это огромный мировой потребитель. В этой стране происходили все те процессы, что и в США, которые мы перечислили в начале.

Я бы не назвал это серьезной диверсификацией экспорта. Лес — это относительно стандартизированный материал, его просто продают на биржу тому, кто купит. Это совсем не то же самое, что продавать тракторы в новую страну.

Санкции Евросоюза не затрагивают леса, прямого эффекта точно не было. Эти санкции только приняты, по многим из них есть отсрочки, потому что уважаются контракты, заключенные до 25 июня. Единственное, имидж страны пострадал, и контрагенты могут не захотеть работать с белорусскими компаниями в будущем.

«В выигрыше останутся те, кто работает на экспорт»

— Что будет с внутренним рынком пиломатериалов в ближайший год?

— Здесь стоит отталкиваться от мирового шока цен на пиломатериалы. Эти цены вряд ли вернутся на допандемийный уровень. Скорее всего, мировые цены со временем снизятся по отношению к нынешним, но все же будут на десятки процентов выше, чем это было в 2019 году.

Дать прогноз по внутреннему рынку сложно. Скорее всего, от такого роста будет явно негативный эффект. Доходы белорусов не растут настолько, чтобы они могли покупать дома с учетом подорожания материалов. Кроме того, сейчас из-за общего состояния экономики, внутренней конъюнктуры, люди разных профессий не уверены в том, что они будут продолжать жить в Беларуси в ближайшие годы. Особенно это касается платежеспособной части населения — айтишники, предприниматели, крупные бизнесмены.

Белорусский платежеспособный спрос не угонится за ростом цен на дерево.

В выигрыше останутся те, кто работает на экспорт. Та сфера строительства, которая связана с деревом, сильно сократится. Кто-то закроется, кто-то выживет, кто-то попытается, и возможно успешно, модернизировать свой бизнес. Ведь когда материал становится более ценным, глубина его переработки часто увеличивается. Но на это нужны инвестиции.

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