СМИ: На границе Афганистана и Туркменистана начались бои 7 9.07.2021, 14:11

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Туркменские офицеры начали эвакуировать свои семьи подальше от границы.

Как сообщают в настоящий момент источники turkmen.news в Серхетабаде (бывший город Кушка), около 23 часов местного времени в населенном пункте была слышна стрельба. Звуки доносились из Тургунди – афганского поселка на границе с Туркменистаном. Днем, 8 июля, местные жители видели, как через Серхетабад проехали восемь грузовиков с солдатами в полной экипировке, а также мотоциклисты.

Днем же другой источник turkmen.news в одном из погранотрядов на юге Марыйского велаята сообщил, что туркменские офицеры начали эвакуировать свои семьи подальше от границы с Афганистаном.

«Отправляют жен и детей домой, к родным, сейчас опасно», — сообщил источник 8 июля.

Несколькими днями ранее стало известно о закрытии КПП «Акина» на границе Афганистана и Туркменистана. Пропускной пункт прекратил работу, потому что окружающую местность взяло под контроль движение «Талибан». Из-за закрытия КПП прекратился экспорт продуктов из Туркменистана, и местные жители стали испытывать голод.

Ситуация в Афганистане усложнилась после того, как США и их союзники начали вывод войск из страны. Войска планируется полностью вывести 11 сентября, но правительство Афганистана уже сейчас теряет контроль над территорией. Так, 13 из 14 районов провинции Фарьяб контролируются «Талибаном». СМИ сообщали о случаях побега правительственных солдат, преследуемых талибами, на территорию Таджикистана и Узбекистана.

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