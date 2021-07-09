Премьер-министр Литвы о высылке белорусских дипломатов: Среди них были сотрудники спецслужб

Премьер-министр Литвы о высылке белорусских дипломатов: Среди них были сотрудники спецслужб2
- 9.07.2021, 14:13
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В белорусском посольстве в Вильнюсе останется лишь один дипломат.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила 9 июля, что среди дипломатов белорусского посольства были сотрудники спецслужб.
«Литва располагала сведениями о количестве дипломатов, которые занимались такой (шпионской — ред.) деятельностью. Мы также знали о дипломатах, которые были сотрудниками структур безопасности Беларуси», — заявила в эфире радио LRT Ингрида Шимоните.
Таким образом, литовский премьер добавила еще одну причину для высылки белорусских дипломатов.
Напомним, Литва приняла решение отправить из страны белорусских дипломатов, разрешив оставить в посольстве только трех технических работников и одного дипломата.