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Премьер-министр Литвы о высылке белорусских дипломатов: Среди них были сотрудники спецслужб

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  • 9.07.2021, 14:13
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Премьер-министр Литвы о высылке белорусских дипломатов: Среди них были сотрудники спецслужб
Ингрида Шимоните
фото: AFP

В белорусском посольстве в Вильнюсе останется лишь один дипломат.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила 9 июля, что среди дипломатов белорусского посольства были сотрудники спецслужб.

«Литва располагала сведениями о количестве дипломатов, которые занимались такой (шпионской — ред.) деятельностью. Мы также знали о дипломатах, которые были сотрудниками структур безопасности Беларуси», — заявила в эфире радио LRT Ингрида Шимоните.

Таким образом, литовский премьер добавила еще одну причину для высылки белорусских дипломатов.

Напомним, Литва приняла решение отправить из страны белорусских дипломатов, разрешив оставить в посольстве только трех технических работников и одного дипломата.

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