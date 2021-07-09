Премьер-министр Литвы о высылке белорусских дипломатов: Среди них были сотрудники спецслужб 2 9.07.2021, 14:13

4,242

Ингрида Шимоните

фото: AFP

В белорусском посольстве в Вильнюсе останется лишь один дипломат.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила 9 июля, что среди дипломатов белорусского посольства были сотрудники спецслужб.

«Литва располагала сведениями о количестве дипломатов, которые занимались такой (шпионской — ред.) деятельностью. Мы также знали о дипломатах, которые были сотрудниками структур безопасности Беларуси», — заявила в эфире радио LRT Ингрида Шимоните.

Таким образом, литовский премьер добавила еще одну причину для высылки белорусских дипломатов.

Напомним, Литва приняла решение отправить из страны белорусских дипломатов, разрешив оставить в посольстве только трех технических работников и одного дипломата.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».