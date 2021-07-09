Крупный европейский фонд «сбежал» из российских акций 9.07.2021, 14:23

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Отток капиталов из РФ набирает обороты.

Российский рынок акций на минувшей неделе пережил крупнейший за 15 месяцев отток капитала со стороны иностранных фондов, ориентированных на РФ, сообщает finanz.ru.

За неделю фонды, покупающие исключительно Россию, сбросили на МосБирже бумаги на 150 млн долларов, подсчитали аналитики BCS Global Markets.

Оттоки пришлись в основном на фонды с активными управлением - они стремятся на выход вторую неделю подряд, и за это время вывели 200 млн долларов, что стало худшим результатом для российского рынка с панического обвала в марте 2020 года.

Впрочем, этой распродажей рынок обязан лишь одному крупному европейскому фонду - SEB, отмечает главный стратег BCS GM Вячеслав Смольянинов.

Речь идет шведской финансовой группе, основанной в XIX веке, которая имеет активы на 2,6 триллиона крон и управляет средствами частных и институциональных инвесторов на 65 млрд евро.

Ориентированный на Россию фонд SEB имеет 9,4 млрд евро капитализации, или 872 млрд рублей по текущему курсу.

Его портфель, в отличие от индексных фондов, не сконцентрирован на нефтегазовых компаниях и показывает 10,3% доходности с начала года. Крупнейшие вложения - это Сбербанк (9,8%), «Яндекс» (8,2%), НЛМК (5,3%), «Северсталь» (5,2%) и МосБиржа (4,9%).

Сброс акций SEB мог состояться в рамках внутренней реструктуризации активов шведской группы - часть средств, вероятно, перешла в фонд кампаний малой капитализации из Восточной Европы (SEB Eastern Europe Small Cap), который за неделю получил 225 млн долларов притока, отмечает Смольянинов.

Чистый отток иностранного капитала с российского рынка акций за неделю составил 4 млн долларов.

Распродажи фондов, ориентированных исключительно на Россию, были компенсированы покупками инвесторов, которые вкладывают в РФ «в пакете» с другими развивающимися странами.

Без притока иностранного капитала российские фондовые индексы застыли после ралли, которое продолжалось с начала апреля. Выйдя на максимум с 2012 года, РТС потерял 1,05% на текущей неделе и 0,74% неделей ранее.

Индекс МосБиржи, отражающий рублевую капитализацию полсотни крупнейших компаний России, показывает почти нулевой результат (+0,15%).

Российский рынок акций, как и мировые, переключился режим "risk-off" на фоне ухода инвесторов от риска в связи с быстрым распространением Дельта-штамма COVID-19 и его негативными последствиями на восстановление мировой экономики, указывает стратег Альфа-банка Джон Уолш: «Это приостановило reflation trade, которые диктовали конъюнктуры рынков акций с ноября прошлого года».

Инвесторы устремились в защитные активы и прежде всего американские гособлигации, доходности которых упали до минимума с февраля.

«Новая волна COVID-19 может замедлить российскую экономику, при этом отсутствие соглашения от ОПЕК+ не оказывает поддержку нефтяным котировкам - мы ожидаем, что ближайшие несколько недель будут непростыми для российского рынка акций», - предупреждает Смольянинов.

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