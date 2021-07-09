Ученые выяснили, какие породы кошек самые древние 9.07.2021, 14:32

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Среди них есть и редкие породы, и те, кого можно увидеть каждый день.

Предположительно, человек приручил кошку более 8 тысяч лет назад. Ученые выяснили, какие породы кошек самые древние, пишет belnovosti.by.

Среди самых древних есть породы очень редкие, например, египетская мау. Ученые нашли свидетельства того, что мау живут рядом с людьми не менее трех тысяч лет. Мау – необычная кошка. Она не боится воды и издает звуки, непохожие на привычное мяуканье. Не исключено, что кошки мау помогали людям во время охоты.

Хорошо известная турецкая ангорская кошка тоже очень древняя. Ей не менее нескольких тысяч лет. Норвежская лесная кошка участвовала в завоевательных походах вместе со своими хозяевами-викингами, кошек даже хоронили вместе с воинами. Достаточно древними являются и азиатские породы кошек – корат и сиамская. Упоминания об этих кошках и их описание встречаются в древних трактатах, которым около 700 лет.

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