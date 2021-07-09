«Исполнительность и самоотверженность выполнения поручений Лукашенко резко упали» 9.07.2021, 14:59

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У диктатора — очень короткая скамейка запасных.

Вчера случилось громкое назначение, которое показывает, насколько коротка скамейка запасных. На должность управделами заступил старик предпенсионного возраста Валерий Иванов. На заре карьеры более 20 лет возглавлял колхозы. Затем руководил Шкловским райисполком, с тех пор карьера пошла в гору. Был замглавы администрации, заместителем премьер-министра, возглавлял «Беларусскую калийную компанию», а последние 8 лет руководит «Белкоопсоюзом», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Расскажем несколько историй из трудовой биографии назначенца. В свое время губернатор Минской области Батура привел Иванова и сделал первым замом в надежде в перспективе сделать его своим преемником. Иванову поручили курировать село, но он завалил все, что можно. Комитет сельского хозяйства пользовался некомпетентностью нерадивого чиновника – коррупция цвела и пахла. В итоге копать стали под Батуру, что в итоге привело к громкой отставке на «Борисовдреве».

Когда Иванов пришел в убыточный «Белкоопсоюз», то первым делом купил себе «Фольксваген Фаэтон» в максимальной комплектации. Подарки вышестоящим руководителям выбирал дорогие. Цвела коррупция. Схема простая. Головной офис разрешал местным подразделениям самим корректировать закупочные цены. На деле крепко связанный кумовством частник закупал у людей за копейки, а затем как ИП сдавал в «Белкоопсоюз» или вообще вез в Россию. Процент от разницы оседал в кармане местного начальника «Белкоопсоюза». Не оставался в накладе и Иванов.

Неудивительно, что финансовые показатели предприятия при таком руководстве ухудшились. В какой момент «Евроопт» вытеснил «Белкоопсоюз» даже из такой ниши, как сельские автолавки.

В общем, вот на такие кадры вынужден рассчитывать главарь хунты даже на должности управделами, которая всегда считалась сверхважной. Рассчитывать, что такие крохоборы смогут предложить новую повестку стране – глупо. Какой-то мотивации накануне пенсии тоже быть не может. Да и вообще, последние совещания ярко показывают, что исполнительность и самоотверженность выполнения поручений фюрера резко упали. На эту жесть не подписывались даже самые большие лоялисты.

Но кадров нет не только в администрациях и министерствах. Мы много рассказывали про сложности с распространением билетов на «Славянский базар». Особенно плохо с этим стало после того, как целый ряд звезд отказался выступать. Хунта не отчаялась и везет в Минск эквадорскую диву Иванну Баррейру. Воистину славянский «Базар». Следует думать, что и сирийцы с афганцами, наполняющие Беларусь, - те самые зрители, которые обеспечат явку «Базара». При желании их можно заодно и на «Купалье» в Александрии забросить. Да и вообще хунта не прочь была бы заменить народ на более сговорчивый.

Но – нет. Беларусь – это наша земля. Лукашизму на ней нет места.

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